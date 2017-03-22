Главный тренер «Сперс» Грегг Попович заявил о том, что продолжит распределять нагрузки на своих игроков, как делает это на протяжении многих лет.

Комиссионер НБА Адам Сильвер ранее выразил надежду на то, что владельцы буду принимать более активное участие в принятии решений по поводу отдыха игроков. В своем обращении к владельцам глава лиги назвал предоставление отдыха звездам «крайне серьезной проблемой».

«Я продолжу принимать подобные решения.

Будучи тренерами и генменеджерами, мы все равно знаем, что существует бизнес-составляющая и понимаем ее. Но тут все немного сложнее. Лига должна понимать, что наши решения добавляют целые сезоны карьерам игроков. Выбор такой: вы хотите видеть некоего игрока в определенной игре или же хотите видеть, как он проводит еще три сезона? Хотите ли вы видеть его в матчах плей-офф, потому что он не получил травму?» – заявил Попович.

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