Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. УНИКС обыграл «Автодор», ЦСКА разгромил «Химки»
В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС дома победил саратовский «Автодор». Подмосковные «Химки» крупно уступили московскому ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 марта, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Параховский (30 + 10 подборов), Лэнгфорд (23), Антипов (9 + 8 подборов), Понкрашов (3), Панин (0) – старт; Колом (20 + 13 передач), Кларк (6 + 8 подборов), Воронов (2), Банич (2), Анджушич (0), Клименко (0).
- Автодор
- Хантер (22 + 10 подборов), Миннерат (16 + 7 подборов), Колесников (14), Адамс (13 + 8 передач), Фрэйзер (4) – старт; Быков (8), Макиев (4), Глиддон (2), Астапкович (0).
- Дата проведения
- 27 марта, 19.30, «Баскетбольный центр Химки»
- БК Химки
- Хаммел (12), Пуллен (10), Зайцев (5 + 6 передач), Ильницкий (4), Тодорович (3 + 9 подборов) – старт; Моня (15), Роулэнд (12 + 6 передач), Соколов (5), Вяльцев (4), Лиходей (0), Бунгу-Коло (0).
Положение команд: ЦСКА – 19-2, Зенит – 18-3, Химки – 16-4, Локомотив-Кубань – 13-5, УНИКС – 13-8, ВЭФ – 10-9, Енисей – 10-10, Астана – 9-11, Нижний Новгород – 7-14, Автодор – 6-13, Калев – 5-16, Цмоки-Минск – 4-16, Парма – 0-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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