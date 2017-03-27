Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. УНИКС обыграл «Автодор», ЦСКА разгромил «Химки»

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Химки Автодор Единая лига ВТБ

    В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС дома победил саратовский «Автодор». Подмосковные «Химки» крупно уступили московскому ЦСКА.

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    УНИКС – Автодор 95:83 (22:20, 28:25, 20:18, 25:20)
    Дата проведения
    27 марта, 19.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    УНИКС
    Параховский (30 + 10 подборов), Лэнгфорд (23), Антипов (9 + 8 подборов), Понкрашов (3), Панин (0) – старт; Колом (20 + 13 передач), Кларк (6 + 8 подборов), Воронов (2), Банич (2), Анджушич (0), Клименко (0).
    Автодор
    Хантер (22 + 10 подборов), Миннерат (16 + 7 подборов), Колесников (14), Адамс (13 + 8 передач), Фрэйзер (4) – старт; Быков (8), Макиев (4), Глиддон (2), Астапкович (0).

    БК Химки – ЦСКА Москва 70:92 (15:33, 21:21, 8:21, 26:17)
    Дата проведения
    27 марта, 19.30, «Баскетбольный центр Химки»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Хаммел (12), Пуллен (10), Зайцев (5 + 6 передач), Ильницкий (4), Тодорович (3 + 9 подборов) – старт; Моня (15), Роулэнд (12 + 6 передач), Соколов (5), Вяльцев (4), Лиходей (0), Бунгу-Коло (0).
    ЦСКА Москва
    Де Коло (18), Хайнс (13), Хряпа (6), Теодосич (5 + 9 передач), Курбанов (4) – старт; Хиггинс (14), Фридзон (12), Джексон (9 + 7 передач), Антонов (4), Огастин (4), Воронцевич (2), Лазарев (1).

    Положение команд: ЦСКА – 19-2, Зенит – 18-3, Химки – 16-4, Локомотив-Кубань – 13-5, УНИКС – 13-8, ВЭФ – 10-9, Енисей – 10-10, Астана – 9-11, Нижний Новгород – 7-14, Автодор – 6-13, Калев – 5-16, Цмоки-Минск – 4-16, Парма – 0-19.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться