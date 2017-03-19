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    Дэвид Гриффин: «Лига недовольна тем, что Джеймс, Ирвинг и Лав пропустили матч с «Клипперс»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Клипперс НБА Кевин Лав Дэвид Гриффин Кайри Ирвинг

    Генеральный менеджер Дэвид Гриффин признался, что после его заявления о том, что ЛеБрон Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав пропустят матч с «Клипперс», лига выразила недовольство решением клуба предоставить отдых трем звездам.

    «Через семь минут после того, как об этом было объявлено. Да, они были недовольны. Я сочувствую лиге. Искренне сочувствую. Но мы ничего не можем поделать. В прямом смысле отдыхал сегодня только один игрок, остальные пропустили матч из-за травм. Я не считаю, что мы совершили что-то вопиющее», – цитирует Гриффина ESPN.com.

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