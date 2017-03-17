Крупная победа над «Орландо» в четверг гарантировала «Голден Стэйт» (54-14) первое место в Тихоокеанском дивизионе, сообщает The Score. Ближайший преследователь «Клипперс» идет с результатом 40-29 и уже не сможет настичь клуб из Окленда.

«Уорриорз» выигрывают дивизион третий год подряд.

В феврале «Голден Стэйт» обеспечил себе участие в плей-офф-2017, сделав это быстрее всех в истории лиги.