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    НБА. «Уорриорз» досрочно выиграли Тихоокеанский дивизион

    Теги Голден Стэйт НБА видео

    Крупная победа над «Орландо» в четверг гарантировала «Голден Стэйт» (54-14) первое место в Тихоокеанском дивизионе, сообщает The Score. Ближайший преследователь «Клипперс» идет с результатом 40-29 и уже не сможет настичь клуб из Окленда.

    «Уорриорз» выигрывают дивизион третий год подряд.

    В феврале «Голден Стэйт» обеспечил себе участие в плей-офф-2017, сделав это быстрее всех в истории лиги.

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