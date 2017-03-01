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    НБА. У Кевина Дюрэнта растяжение связки, игрок будет осмотрен через 4 недели

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт

    У форварда «Уорриорз» Кевина Дюрэнта диагностировано растяжение связки второй степени, а также ушиб кости левого колена. Один из лидеров калифорнийской команды выбыл на неопределенный срок и будет повторно осмотрен врачами через 4 недели.

    «Голден Стэйт» пока не может назвать точную дату возвращения Дюрэнта, но в клубе не исключают, что он еще сыграет в регулярном чемпионате.

    Дюрэнт повредил левое колено в матче с «Вашингтоном» во вторник, когда на его ногу упал одноклубник Заза Пачулия.

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