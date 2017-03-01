Согласно сообщению инсайдера Yahoo! Sports Эдриана Воджнаровски, форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт и его окружение с беспокойством ожидают результатов медицинского обследования. Существует опасение, что восстановление игрока растянется не на недели, а на месяцы.

Дюрэнт повредил левое колено в матче с «Вашингтоном» во вторник, когда на его ногу упал одноклубник Заза Пачулия.

Результаты тестов станут известны в среду. Возвращение Дюрэнта по ходу регулярного чемпионата находится под вопросом.

«Уорриорз» отказались от плана с подписанием Хосе Кальдерона и берут на свободное место форварда Мэтта Барнса.