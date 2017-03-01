Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Кевин Дюрэнт повредил левое колено, прошел МРТ-обследование

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Стив Керр Заза Пачулия

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт повредил левое колено на первых минутах матча с «Вашингтоном» (108:112), сообщает ESPN.com.

    Дюрэнт получил травму после столкновения с одноклубником Зазой Пачулией, который оказался на паркете после фола Марчина Гортата. Форвард вскоре отправился в раздевалку и прошел МРТ-обследование, результаты которого станут известны в среду.

    «Меня беспокоят вообще все травмы, потому что никогда не знаешь, насколько все серьезно на этот раз. Нам остается лишь скрестить пальцы и ждать», – отметил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться