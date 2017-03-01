Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт повредил левое колено на первых минутах матча с «Вашингтоном» (108:112), сообщает ESPN.com.

Дюрэнт получил травму после столкновения с одноклубником Зазой Пачулией, который оказался на паркете после фола Марчина Гортата. Форвард вскоре отправился в раздевалку и прошел МРТ-обследование, результаты которого станут известны в среду.

«Меня беспокоят вообще все травмы, потому что никогда не знаешь, насколько все серьезно на этот раз. Нам остается лишь скрестить пальцы и ждать», – отметил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.