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    НБА. Крис Пол и «Клипперс» договорились о подписании нового долгосрочного контракта

    Теги возможные переходы Клипперс Крис Пол НБА

    По информации Basketball Insiders, руководство «Клипперс» и разыгрывающий Крис Пол достигли устной договоренности о подписании летом нового долгосрочного контракта.

    Пол планирует использовать опцию отказа от последнего года в действующем контракте, по которому он должен получить 24,26 миллиона долларов за сезон-2017/18, и заключить новый 5-летний контракт на 200 миллионов.

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