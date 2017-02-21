По информации Basketball Insiders, руководство «Клипперс» и разыгрывающий Крис Пол достигли устной договоренности о подписании летом нового долгосрочного контракта.

Пол планирует использовать опцию отказа от последнего года в действующем контракте, по которому он должен получить 24,26 миллиона долларов за сезон-2017/18, и заключить новый 5-летний контракт на 200 миллионов.