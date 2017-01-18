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    НБА. Крис Пол пропустит 6-8 недель после операции на пальце

    Теги травмы Клипперс Крис Пол НБА

    Разыгрывающий «Клипперс» Крис Пол перенесет операцию на большом пальце левой руки, сообщает ESPN.com. Восстановление займет 6-8 недель.

    Пол повредил палец, защищаясь против коллеги по амплуа из «Тандер» Расселла Уэстбрука. МРТ-обследование во вторник выявило разрыв связки.

    Выступая без Пола и Блэйка Гриффина, «Клипперс» в нынешнем сезоне выдали результат 3-9.

    Средние показатели Пола в регулярном чемпионате -17,7 очка, 9,8 передачи, 5,3 подбора и 2,2 перехвата за игру.

     

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