Разыгрывающий «Клипперс» Крис Пол перенесет операцию на большом пальце левой руки, сообщает ESPN.com. Восстановление займет 6-8 недель.

Пол повредил палец, защищаясь против коллеги по амплуа из «Тандер» Расселла Уэстбрука. МРТ-обследование во вторник выявило разрыв связки.

Выступая без Пола и Блэйка Гриффина, «Клипперс» в нынешнем сезоне выдали результат 3-9.

Средние показатели Пола в регулярном чемпионате -17,7 очка, 9,8 передачи, 5,3 подбора и 2,2 перехвата за игру.