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    НБА. ДеМаркус Казинс не сдержал слез во время прощания с болельщиками в Сакраменто

    Теги Новый Орлеан Сакраменто НБА видео болельщики ДеМаркус Казинс

    Центровой «Нового Орлеана» ДеМаркус Казинс попрощался с болельщиками в Сакраменто, где он провел шесть с половиной сезонов.

    «Моя любовь к городу никогда не изменится. Я покидаю вас, но все останется по-прежнему. Я все еще присматриваю за местными детишками. Для меня важна каждая семья здесь. Каждая душа в городе. Все остается по-прежнему. Я больше не буду носить форму «Кингз», но все нормально, потому что любовь остается. Спасибо вам», – сказал Казинс.

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