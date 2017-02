Центровой «Нового Орлеана» ДеМаркус Казинс попрощался с болельщиками в Сакраменто, где он провел шесть с половиной сезонов.

«Моя любовь к городу никогда не изменится. Я покидаю вас, но все останется по-прежнему. Я все еще присматриваю за местными детишками. Для меня важна каждая семья здесь. Каждая душа в городе. Все остается по-прежнему. Я больше не буду носить форму «Кингз», но все нормально, потому что любовь остается. Спасибо вам», – сказал Казинс.

My friend got transferred to another city because of his job. He had some things to say. Rough to watch. pic.twitter.com/iBRyMf1UP7