Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон объяснил, почему центровой Тимофей Мозгов выпал из ротации.

В последних пяти матчах «Лейкерс» Мозгов выходил на площадку лишь один раз, когда во вторник калифорнийцы играли с «Сакраменто».

«Мозгов хорошо сыграл против «Сакраменто». Перед этой встречей мы знали, что он лучше всех у нас справится с опекой ДеМаркуса Казинса. То есть мы уже и так знаем это. Нам хотелось посмотреть, что сможет сделать Зубац, как проявит себя Блэк против игрока с подобными габаритами и умениями. У нас нет никаких сомнений в Мозгове, мы просто хотим посмотреть, на что способны молодые ребята», – цитирует Уолтона Los Angeles Times.