Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    Люк Уолтон: «У нас нет сомнений в Мозгове. Хотим узнать, на что способны молодые игроки»

    Теги Лейкерс Люк Уолтон НБА Тимофей Мозгов Тарик Блэк Ивица Зубац

    Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон объяснил, почему центровой Тимофей Мозгов выпал из ротации.

    В последних пяти матчах «Лейкерс» Мозгов выходил на площадку лишь один раз, когда во вторник калифорнийцы играли с «Сакраменто».

    «Мозгов хорошо сыграл против «Сакраменто». Перед этой встречей мы знали, что он лучше всех у нас справится с опекой ДеМаркуса Казинса. То есть мы уже и так знаем это. Нам хотелось посмотреть, что сможет сделать Зубац, как проявит себя Блэк против игрока с подобными габаритами и умениями. У нас нет никаких сомнений в Мозгове, мы просто хотим посмотреть, на что способны молодые ребята», – цитирует Уолтона Los Angeles Times.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться