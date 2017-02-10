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    Андрей Кириленко: «Почти в любой команде НБА Мозгов – это игрок стартовой пятерки»

    Теги Лейкерс сборная России РФБ НБА Андрей Кириленко Тимофей Мозгов

    Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал перевод центрового «Лейкерс» Тимофея Мозгова во вторую пятерку и пропуск игроком сборной России двух последних матчей.

    «Тяжелая ситуация для Мозгова морально и ментально. Меня она напрягает в контексте национальной команды, ведь сборной нужны люди, имеющие игровую практику. С другой стороны, уже в середине апреля сезон у Мозгова будет завершен, и будет время отдохнуть перед сборной. Сложно что-то советовать Тимофею, в любом случае у него контракт, и нужно работать, тренироваться, ждать своего часа. Совсем уже нельзя игрока потушить, не давать играть, уж все матчи Мозгов не будет пропускать.

    Объяснение всей ситуации у меня одно – у «Лейкерс» нет шансов на плей-офф, и они, что называется, начинают «верить в процесс», стараются получить как можно более высокий выбор на драфте, для чего нужно занять максимально низкое место в чемпионате. Мозгов – лидирующий центровой, и понятно, что такие баскетболисты не должны играть, когда стоит задача проиграть. Это то, как я вижу ситуацию. А так очевидно, что почти в любой команде НБА Мозгов – это игрок стартовой пятерки», – цитирует Кириленко «Р-Спорт».

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