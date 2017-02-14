Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился впечатлениями от матча с «Денвером» (110:132).

Карри реализовал лишь 1 из 11 дальних бросков, в то время как «Наггетс» с 24 попаданиями повторили рекорд регулярных чемпионатов.

«Я чувствовал себя вполне уверенно и после каждого броска думал, что мяч окажется в цели. Но мне сегодня достался маленький кусочек кекса», – цитирует Карри ESPN.com.

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