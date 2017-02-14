Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. «Денвер» в матче с «Голден Стэйт» реализовал 24 3-очковых, повторив рекорд «Хьюстона»

    Теги Денвер Голден Стэйт Хьюстон НБА видео

    «Денвер» в понедельник выиграл у «Голден Стэйт» со счетом 132:120. «Наггетс» в этом матче реализовали 24 дальних броска, что является повторение рекорда регулярных чемпионатов.

    В текущем сезоне 24 дальних броска удалось забить «Хьюстону» во встрече с «Новым Орлеаном». Рекорд плей-офф принадлежит «Кливленду» (25).

    К большому перерыву игроки «Денвера» реализовали 16 попыток из-за дуги, что также является повторение рекорда.

    ВИДЕО

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться