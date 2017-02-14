«Денвер» в понедельник выиграл у «Голден Стэйт» со счетом 132:120. «Наггетс» в этом матче реализовали 24 дальних броска, что является повторение рекорда регулярных чемпионатов.

В текущем сезоне 24 дальних броска удалось забить «Хьюстону» во встрече с «Новым Орлеаном». Рекорд плей-офф принадлежит «Кливленду» (25).

К большому перерыву игроки «Денвера» реализовали 16 попыток из-за дуги, что также является повторение рекорда.

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