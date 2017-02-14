Форвард «Сан-Антонио» ЛаМаркус Олдридж считает неправильным расклад, при котором «Голден Стэйт» (46-9) представлен на Матче Звезд четырьмя игроками, а идущий на втором месте техасский клуб (42-13) всего одним.

«Я повзрослел и не собираюсь злиться, закатывать истерику. Просто мне кажется неправильным, когда у «Голден Стэйт» четыре игрока на Матче Звезд, а у «Сперс», которые отстают на пару побед, всего один.

Что есть, то есть. Я буду наслаждаться перерывом и вернусь свежим и отдохнувшим» , – передает слова Олдриджа ESPN.com.

Олдридж в нынешнем сезоне набирает 17,4 очка, 7,4 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.