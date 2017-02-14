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    ЛаМаркус Олдридж: «Неправильно, что у «Голден Стэйт» четыре игрока на Матче Звезд, а у «Сперс» всего один»

    Теги Голден Стэйт ЛаМаркус Олдридж Сан-Антонио НБА Матч всех звезд

    Форвард «Сан-Антонио» ЛаМаркус Олдридж считает неправильным расклад, при котором «Голден Стэйт» (46-9) представлен на Матче Звезд четырьмя игроками, а идущий на втором месте техасский клуб (42-13) всего одним.

    «Я повзрослел и не собираюсь злиться, закатывать истерику. Просто мне кажется неправильным, когда у «Голден Стэйт» четыре игрока на Матче Звезд, а у «Сперс», которые отстают на пару побед, всего один.

    Что есть, то есть. Я буду наслаждаться перерывом и вернусь свежим и отдохнувшим» , – передает слова Олдриджа ESPN.com.

    Олдридж в нынешнем сезоне набирает 17,4 очка, 7,4 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

     

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    Вас устраивает, что у «Уорриорз» в 4 раза больше игроков на Матче звезд, чем у «Сперс»?

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