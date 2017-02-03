Легендарный Мэджик Джонсон, который в четверг был назначен советником президента «Лейкерс» Джинни Басс, считает, что команде не хватает всего одной суперзвезды, что конкурировать с сильнейшими коллективами лиги.

«Нам не хватает одной суперзвезды, чтобы соперничать с «Уорриорз» и «Сперс». Один парень изменит ситуацию, потому что у нас есть все, кроме одного единственного парня, который всех сделает лучше.

Поэтому я присоединился к команде. Если бы я считал, что мы далеки и это будет пустая трата времени, я бы не взялся за эту работу», – сказал Джонсон в интервью Spectrum Sportsnet.