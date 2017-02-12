Как сообщает The Vertical, «Денвер» отправил центрового Юсуфа Нуркича и пик первого раунда драфта-2017 в «Портленд» в обмен на центрового Мэйсона Пламли и выбор во втором раунде драфта-2018.

Нуркич имеет гарантированный контракт до конца сезона-2017/18, за который он заработает 2,9 миллиона долларов. Пламли станет ограниченным свободным агентом по окончании текущего сезона.