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    НБА. Кевин Дюрэнт нанял охранников для визита в Оклахома-Сити

    Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити

    Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт в субботу проведет первый матч против бывшей команды «Тандер» в Оклахома-Сити.

    Как пишет ESPN.com, Дюрэнт и его представитель Рич Клейман наняли бригаду охранников, благодаря которым обычное для калифорнийцев число сотрудников службы безопасности на выездных матчах увеличится в три раза.

    Кевин Дюрэнт: «Я знаю, какая встреча ждет меня в Оклахома-Сити»

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