Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт в субботу проведет первый матч против бывшей команды «Тандер» в Оклахома-Сити.

Как пишет ESPN.com, Дюрэнт и его представитель Рич Клейман наняли бригаду охранников, благодаря которым обычное для калифорнийцев число сотрудников службы безопасности на выездных матчах увеличится в три раза.

Кевин Дюрэнт: «Я знаю, какая встреча ждет меня в Оклахома-Сити»