Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт поделился своими мыслями по поводу напряженности в отношениях с бывшим партнером по команде Расселлом Уэстбруком из «Оклахома-Сити».

В субботу «Уорриорз» проведут матч против «Тандер», который пройдет в Оклахома-Сити.

«Вся эта тянущаяся история между мной и Расселлом на самом деле фейк. Это фейковая драма. Нас сталкивают друг с другом. Понял это еще в начале сезона.

Нужно понимать, что то интервью, которое я давал в начале сезона о лишенных эгоизма новых партнерах касалось только моих нынешних одноклубников. Я видел, что потом Расселла спрашивали об этом, но вопрос был сформулирован так, будто я называл всю команду «Тандер» эгоистами. Услышав это, я сказал, что они пытаются встать между нами и показать некоторые вещи не такими, какими они являются на самом деле.

Очевидно, что Расселл не видел мое интервью, в котором я говорил исключительно о моих нынешних товарищах по команде, поэтому ему его преподнесли так, будто это я его назвал эгоистом. Все просто. СМИ перекручивают информацию, ведь только они хотят, чтобы между мной и Уэстбруком была вражда», — заявил Дюрэнт в интервью ESPN.com.