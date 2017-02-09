Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не согласился с исполнительным директором спонсирующей его компании Under Armour Кевином Блэнком в том, что новый президент США Дональд Трамп является «ценным активом» (asset – прим. Sports.ru) для страны.

«Я согласен с таким видением, если убрать окончание «et» из слова asset», – заявил Карри.

Таким образом, двукратный MVP охарактеризовал 45-го президента США словом «ass» (задница – прим. Sports.ru).