НБА. Стеф Карри с помощью каламбура назвал Трампа задницей
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не согласился с исполнительным директором спонсирующей его компании Under Armour Кевином Блэнком в том, что новый президент США Дональд Трамп является «ценным активом» (asset – прим. Sports.ru) для страны.
«Я согласен с таким видением, если убрать окончание «et» из слова asset», – заявил Карри.
Таким образом, двукратный MVP охарактеризовал 45-го президента США словом «ass» (задница – прим. Sports.ru).
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