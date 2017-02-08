Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов выразил свое мнение касательно российско-американских отношений.

«Мне иногда говорят: «Вот твой кореш Путин сделал вот это». Прежде всего – он не мой кореш. Он мой президент, но мы с ним не друзья. И он никогда меня не спрашивает, что ему делать.

Нужно понимать, что, как и Трамп, как и Обама, как американские президенты стараются сделать Америку лучше, так же Путин старается и для России. Так работает в любой стране – для Путина или для кого-то другого. Это нужно всем – какое бы решение ты ни принимал, ты думаешь о том, чтобы оно пошло на пользу твоему народу. Если бы я был президентом, я бы старался делать только самое лучшее.

Мне постоянно задают вопросы о политике, и это довольно сложно, так как иногда я вообще не понимаю, о чем они говорят. Говорят, что у Путина такие правила, другие правила. Я не особенно слежу за политикой и не знаю, какие законы он подписывает.

Я не слежу за политикой, но что бы Трамп ни делал, люди злятся на него и говорят: «Он сделал это. Он сделал то». А я вот не понимаю, почему плохо с кем-то дружить. Он говорит, что пытается построить хорошие отношения с Россией, и я не понимаю, что в этом плохого. Это же лучше, чем воевать друг с другом. Не думаю, что это произойдет во мгновение ока, потому что соперничество шло очень долго… Но не знаю.

Кажется, что в Америке сохраняются стереотипы о России времен холодной войны. Я знаю многих людей, которые были в России. И они говорят: «Это совсем не то, что я себе представлял», – цитирует Мозгова ESPN.