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    Чарльз Баркли: «Посредственные игроки сейчас получают такие большие деньги, что им не нужно быть великими»

    Теги Детройт НБА Чарльз Баркли

    Аналитик TNT Чарльз Баркли поделился своим мнением о причинах нестабильной игры «Пистонс».

    «Дело в том, что у них много игроков, которые считают себя лучше, чем они есть на самом деле. В этом их проблема. Они получили деньги и думают: «Я получил деньги, я суперзвезда, я хороший игрок». Они даже не пытаются заслужить такое уважение.

    Посредственные игроки получают 10 миллионов долларов и думают: «Зачем я буду убиваться? Какой смысл поднимать свою игру на новый уровень?»

    Я считаю, что большие деньги в НБА отрицательно повлияли на плохих игроков. Великие игроки всегда хотят быть великими. Но некоторые посредственные игроки сейчас получают такие большие деньги, что им не нужно быть великими», – цитирует Баркли Yahoo! Sports.

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