«Финикс» и «Сакраменто» вели переговоры по поводу обмена центрового калифорнийцев ДеМаркуса Казинса, утверждает обозреватель Джон Гамбадоро из Arizona Sports.

«Санс» готовы предложить в обмен на Казинса форварда Ти Джей Уоррена, центрового Алексея Лэня и свой пик первого раунда драфта-2017 и, возможно, другие активы. При этом в потенциальную сделку «Финикс» не включит Эрика Бледсоу или Девина Букера.

Ранее сообщалось, что «Кингз» готовы предложить Казинсу продление контракта на сумме более 200 миллионов долларов, чтобы избежать возможности центровому стать неограниченно свободным агентом летом 2018 года.