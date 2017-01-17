Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс поделился впечатлениями от столкновения с Дрэймондом Грином из «Голден Стэйт».

«Кажется, его плечо ударило меня прямо в лицо. Все случилось очень быстро, я даже не понял, с кем столкнулся. Но со мной все нормально, я игрок НФЛ.

Трешток с Грином? Нет, я за весь вечер не сказал ему ни слова. В моменте, который показывают в соцсетях, я обращаюсь к болельщику с первого ряда», – цитирует Джеймса ESPN.com.