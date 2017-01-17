Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    ЛеБрон Джеймс: «Со мной все нормально, я игрок НФЛ»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин

    Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс поделился впечатлениями от столкновения с Дрэймондом Грином из «Голден Стэйт».

    «Кажется, его плечо ударило меня прямо в лицо. Все случилось очень быстро, я даже не понял, с кем столкнулся. Но со мной все нормально, я игрок НФЛ.

    Трешток с Грином? Нет, я за весь вечер не сказал ему ни слова. В моменте, который показывают в соцсетях, я обращаюсь к болельщику с первого ряда», – цитирует Джеймса ESPN.com.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться