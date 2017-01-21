По словам форварда «Кавальерс» ЛеБрона Джеймса, назначение Грегга Поповича главным тренером сборной США будет очень важным фактором при принятии им решения относительно выступления за команду на Олимпиаде-2020 в Токио.

Джеймс дважды выигрывал олимпийское золото, но пропустил последние Игры в Рио-де-Жанейро.

На этой неделе Джеймс назвал рулевого «Сперс» величайшим тренером всех времен.