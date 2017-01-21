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    НБА. ЛеБрон Джеймс планирует сыграть за сборную США Грегга Поповича в Токио

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Сан-Антонио Грегг Попович сборная США НБА

    По словам форварда «Кавальерс» ЛеБрона Джеймса, назначение Грегга Поповича главным тренером сборной США будет очень важным фактором при принятии им решения относительно выступления за команду на Олимпиаде-2020 в Токио.

    Джеймс дважды выигрывал олимпийское золото, но пропустил последние Игры в Рио-де-Жанейро.

    На этой неделе Джеймс назвал рулевого «Сперс» величайшим тренером всех времен.

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