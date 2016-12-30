Президент ЦСКА Андрей Ватутин после выездного матча 15-го раунда регулярного чемпионата Евролиги против «Црвены Звезды» (67:78) провел разговор с игроками команды, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на сербский сайт blic.rs.

Беседа длилась на протяжении 40 минут, а из-за двери раздевалки армейцев были слышны крики.

Для ЦСКА поражение в Белграде стало вторым подряд в Евролиге. Ранее армейцы уступили «Фенербахче» на своей площадке в овертайме со счетом 79:95.