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    Евролига. ЦСКА уступил в гостях «Црвене Звезде», «Олимпиакос» принимает «Фенербахче» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Баскония Црвена Звезда Реал ЕА7 Милан

    В четверг, 29 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил в гостях сербской «Црвене Звезде» (67:78). Греческий «Олимпиакос» принимает турецкий «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    Анадолу Эфес Турция  –  Реал Мадрид Испания 78:80 (22:21, 14:16, 27:24, 15:19)
    Дата проведения
    29 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Грэйнджер (0), Пол (0), Осман (0), Данстон (0), Браун (0).
    Реал Мадрид
    Кэрролл (0), Дончич (0), Мачюлис (0), Айон (0), Фелипе Рейес (0).

    Црвена Звезда Сербия  –  ЦСКА Москва Россия 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11)
    Дата проведения
    29 декабря, 21.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Турция 48:28 (3 четверть)
    Дата проведения
    29 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    ЕА7 Милан Италия  –  Жальгирис Литва 11:15 (1 четверть)
    Дата проведения
    29 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  Маккаби FOX Израиль 8:10 (1 четверть)
    Дата проведения
    29 декабря, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 12-3, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Панатинаикос Греция – 9-5, Баскония Испания – 9-5, Фенербахче Турция – 9-5, Дарушафака Турция – 8-6, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Црвена Звезда Сербия – 7-8, Барселона Испания – 6-8, Маккаби FOX Израиль – 5-9, Бамберг Германия – 5-9, Жальгирис Литва – 5-9, УНИКС Россия – 5-9, ЕА7 Милан Италия – 4-10, Галатасарай Турция – 4-10.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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