Евролига. ЦСКА уступил в гостях «Црвене Звезде», «Олимпиакос» принимает «Фенербахче» и другие матчи
В четверг, 29 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил в гостях сербской «Црвене Звезде» (67:78). Греческий «Олимпиакос» принимает турецкий «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
- Реал Мадрид
- Кэрролл (0), Дончич (0), Мачюлис (0), Айон (0), Фелипе Рейес (0).
- Дата проведения
- 29 декабря, 21.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 29 декабря, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: ЦСКА Россия – 12-3, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Панатинаикос Греция – 9-5, Баскония Испания – 9-5, Фенербахче Турция – 9-5, Дарушафака Турция – 8-6, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Црвена Звезда Сербия – 7-8, Барселона Испания – 6-8, Маккаби FOX Израиль – 5-9, Бамберг Германия – 5-9, Жальгирис Литва – 5-9, УНИКС Россия – 5-9, ЕА7 Милан Италия – 4-10, Галатасарай Турция – 4-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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