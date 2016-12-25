Баскетбольный матч-центр, выбор любимых турниров от НБА до Евролиги, максимум новостей и материалов – в приложении «Баскетбол+»

Главные баскетбольные турниры, НБА, Евролига и Единая лига ВТБ, в самом разгаре. Следите за всеми матчами, новостями и статистикой в главном приложении о баскетболе, получившем масштабное обновление (приложение для Android также будет улучшено в ближайшее время).

Скачать «Баскетбол+» для iPhone/iPad

Скачать «Баскетбол+» для Android

Благодаря новому обновлению вы получите:

– Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства;

– Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня;

– Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками;

– Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним;

– Обновленный раздел статистики и составов команд.

Помимо этого вы по-прежнему найдете в приложении:

– Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи;

– Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику;

– Мнения и инсайды баскетбольных экспертов;

– Видео лучших моментов и красочные фотогалереи;

– Блоги, статусы и материалы других болельщиков.

Скачать «Баскетбол+» для iPhone/iPad

Скачать «Баскетбол+» для Android