Баскетбольный матч-центр, выбор любимых турниров от НБА до Евролиги, максимум новостей и материалов – в приложении «Баскетбол+»
Главные баскетбольные турниры, НБА, Евролига и Единая лига ВТБ, в самом разгаре. Следите за всеми матчами, новостями и статистикой в главном приложении о баскетболе, получившем масштабное обновление (приложение для Android также будет улучшено в ближайшее время).
Скачать «Баскетбол+» для iPhone/iPad
Скачать «Баскетбол+» для Android
Благодаря новому обновлению вы получите:
– Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства;
– Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня;
– Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками;
– Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним;
– Обновленный раздел статистики и составов команд.
Помимо этого вы по-прежнему найдете в приложении:
– Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи;
– Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику;
– Мнения и инсайды баскетбольных экспертов;
– Видео лучших моментов и красочные фотогалереи;
– Блоги, статусы и материалы других болельщиков.
Скачать «Баскетбол+» для iPhone/iPad
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