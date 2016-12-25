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    Баскетбольный матч-центр, выбор любимых турниров от НБА до Евролиги, максимум новостей и материалов – в приложении «Баскетбол+»

    Теги ЦСКА Бостон Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Барселона Реал НБА Sports.ru Тимофей Мозгов Единая лига ВТБ Стефен Карри НБА плей-офф мобильные приложения

    Главные баскетбольные турниры, НБА, Евролига и Единая лига ВТБ, в самом разгаре. Следите за всеми матчами, новостями и статистикой в главном приложении о баскетболе, получившем масштабное обновление (приложение для Android также будет улучшено в ближайшее время).

    Скачать «Баскетбол+» для iPhone/iPad

    Скачать «Баскетбол+» для Android

    Благодаря новому обновлению вы получите:

    – Матч-центр с детальной информацией по абсолютно всем баскетбольным турнирам и возможностью добавления конкретного матча в календарь вашего устройства;

    – Главную страницу со всей баскетбольной повесткой дня: важные новости, актуальные материалы и эксклюзивную аналитику на злобу дня;

    – Возможности для общения совершенно нового уровня: обсуждайте каждый отдельный матч в специальном чате с другими болельщиками;

    – Специальное боковое меню с удобным выбором всех любимых турниров и быстрым доступом к ним;

    – Обновленный раздел статистики и составов команд.

     

    Помимо этого вы по-прежнему найдете в приложении:

    – Ленту всех новостей из мира баскетбола в любое время дня и ночи;

    – Интервью со звездами, анонсы матчей и послематчевую аналитику;

    – Мнения и инсайды баскетбольных экспертов;

    – Видео лучших моментов и красочные фотогалереи;

    – Блоги, статусы и материалы других болельщиков.

    Скачать «Баскетбол+» для iPhone/iPad

    Скачать «Баскетбол+» для Android

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