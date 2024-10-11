Мегазвезды или топ-молодежь – кто кого? Русский дрифт проверил в отдельном Суперфинале!

От редакции : Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Сегодня вас ждет рассказ о первом в истории Кубке России по дрифту. Такой материал точно заслуживает плюса!

Ростов-на-Дону навсегда вписал себя в историю отечественного автоспорта, ведь именно в этом городе состоялся первый Кубок России по дрифту. Турнир «Teboil Суперфинал РДС» приняла гоночная конфигурация у стадиона «Ростов Арена», а сам уик-энд стал уникальным событием для Российской Дрифт Серии. Ничего подобного не было в предыдущие 15 лет турнира!

Кто сильнее — «джипишники» или «европейцы»?

Ответ на извечный вопрос, пилоты какого из двух ведущих чемпионатов по дрифту сильнее, организаторы РДС решили получить практическим путем. И впервые в рамках официального турнира представители «первого дивизиона» — Гран-при Российской Дрифт Серии — и «второго» — межрегиональной серии RDS Europe — встретились на одной трассе, чтобы не просто выяснить отношения, а сделать это на высочайшем уровне.

Молодые пилоты RDS Europe получили возможность сразиться с ветеранами RDS GP…

«Это же любимая задачка, понять, кто сильнее – кит или слон. И вот это примерно из той же оперы, потому что в Гран-при РДС ездят сильнейшие пилоты мирового масштаба: и двукратный обладатель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту, и вице-чемпион, и много опытнейших пилотов с огромной медийностью. А в RDS Europe участвуют молодые, но очень талантливые ребята, голодные до побед», – отметил руководитель РДС Дмитрий Добровольский.

…а самые опытные и титулованные участники Гран-при проверили свои силы в битве с амбициозными юниорами

Возможностью помериться силами участники RDS GP и RDS Europe пользуются регулярно и весьма охотно. Только в 2024 году несколько пилотов серии Гран-при выступили на этапах «младшего» чемпионата, а 13 спортсменов межрегионального турнира воспользовались шансом заявить о себе в RDS GP в рамках уайлд-кард и даже смогли завоевать подиум. В Ростове на кону стояла высшая по статусу дрифт-награда в стране – Кубок России, обладатель которого окончательно ставил точку в вопросе противостояния двух серий.

«Король квалификаций» RDS Europe и феноменальный новичок RDS GP

Несмотря на то что локация у «Ростов Арены» была уже знакома многим участникам из RDS Europe (в апреле здесь открывался сезон «младшей» серии), конфигурация для Кубка России была подготовлена абсолютно новая и технически непростая. Первое понимание о раскладе сил дала квалификация, которая удивила не только зрителей, но и многих участников. Тем, что фаворитами сольных проездов оказались вовсе не те спортсмены, на которых делались ставки. Причем в квалификационной сессии зачет шел отдельно для представителей RDS Europe и RDS GP.

Сергей Кузнецов и Иван Пальмин стали героями квалификации

Главным героем из межрегиональной серии стал пилот Carville Racing Иван Пальмин — бронзовый призер RDS Europe 2024 в зачете PRO в очередной раз подтвердил свой статус «короля квалификаций». Выиграв четыре из семи квалификаций в сезоне, петербуржец добавил к ней пятую победу, добытую в драматичном стиле. Свою первую попытку спортсмен обнулил досадной ошибкой, что уже неоднократно случалось с ним по ходу RDS Europe, но во втором проезде пилот не просто собрался и проехал аккуратно, но и продемонстрировал высший уровень мастерства, которого хватило для победы. Набрав 98,5 балла из 100 возможных, Иван Пальмин на полбалла опередил Данилу Воробьева (LUKOIL Racing Drift Team) и Кирилла Мацкевича (Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team), проехавших в лучшей попытке на 98 баллов каждый.

Топ квалификации смотрите в этом видео: проезд Ивана Пальмина на 03:43 минуте, а Сергея Кузнецова на 07:11 минуте

Но участникам из RDS GP было что ответить. Яркую точку в квалификационном противостоянии двух серий поставил дебютант Гран-при Российской Дрифт Серии Сергей Кузнецов. Пилот, который в 2024 году защищает цвета команды АВТОБАН AIMOL, по ходу сезона RDS GP ни разу не выигрывал квалификацию, но зато покорил эту высоту на Кубке России по дрифту. И сделал это в доминирующем стиле — за рулем российского гиперкара Flanker F в первой же попытке молодой самарец проехал на максимально возможные 100 баллов. Даже куда более опытные Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) и Дмитрий Ермохин (АВТОБАН AIMOL) не смогли ничем ответить — оба получили от судей по 97,5 балла каждый.

Неудачи топов RDS GP и хладнокровие пилотов «младшей» серии

В дрифте, как в техническом виде спорта, статус и опыт спортсмена не всегда решают. Просто потому, что в любой момент может подвести техника. И в этом на собственном опыте убедились два пилота RDS GP. Вице-чемпион сезона-2023 Антон Козлов из Carville Racing потерпел неожиданное поражение еще на стадии топ-32, когда его «БМВ» F22 сломалась в дуэли с Олегом Серафименко («Культура заноса»), который, в свою очередь, мучился с автомобилем в квалификации. А в топ-16 Андрей Астапов едва не впечатал в бетон Романа Тиводара. Проблемы со сцеплением на «БМВ» E92 пилота LUKOIL Racing Drift Team начались еще перед стартом, команда попыталась их устранить за отведенные регламентом 5 минут, но сделать это до конца не смогла. Что чуть не привело к серьезной аварии.

Андрей Астапов в который раз столкнулся с техническими проблемами…

«Мы до конца не выяснили, погиб своей смертью либо главный цилиндр сцепления, либо рабочий цилиндр сцепления, и приняли решение пойти ва-банк, импровизировать и ехать вообще без него. Чтобы вы понимали, это практически невозможно», — поделился сразу после неудавшегося заезда Андрей Астапов.

…тогда как представители RDS Europe дуэль за дуэлью ехали без всяких неполадок

Словно на контрасте со своими более опытными соперниками порадовали зрелищными дуэлями Артем Лейтис (Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team) и Иван Пальмин (Carville Racing). В первой своей битве в топ-16 они победителя не выявили, так что судьи назначили перезаезд (ОМТ). А потом еще один. И еще один! Но в третий раз пилоты на трассе не встретились, поскольку регламент допускает не более двух ОМТ. В итоге победителем стал пилот, который квалифицировался выше — Иван Пальмин. Но более показательно то, насколько спокойно и собранно спортсмены и их команды провели эти бесчисленные сражения — ни пилоты не допускали ошибок, ни техника их не подводила. О таком хладнокровии и такой надежности многие представители RDS GP могут только мечтать!

Реванш Гочи и первая победа «Ниссан» Z

В 2024 году двукратный обладатель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту, четырехкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян впервые построил для себя абсолютно новую машину и доводил ее до ума на протяжении всего сезона. Прогресс первого в России дрифтового «Ниссан» Z (Forward Racing 400Z) был очевиден: автомобиль принес своему пилоту победу в квалификации и подиумы в парных заездах Гран-при РДС, однако выиграть хотя бы один этап Гоче так и не удалось. Но год без побед все равно не обошелся!

Георгий Чивчян ко всем своим титулам добавил новое достижение – первый Кубок России

На Кубок России «Teboil Суперфинал РДС» Георгий Чивчян приехал одним из фаворитов, но турнир начался для него не очень результативно. В квалификации проезд на 90 баллов позволил Гоче опередить в подгруппе RDS GP только Никиту Шикова, а сразу несколько пилотов RDS Europe квалифицировались выше. Но в парных заездах дела пошли лучше — лидер Takayama Forward Auto выстоял во всех дуэлях, продемонстрировав свое мастерство, а в решающем сражении взял верх над своим напарником Романом Тиводаром.

«Ниссан» Z в первый же сезон в российском дрифте выиграл и квалификацию, и парные заезды

Георгий Чивчян стал победителем «Teboil Суперфинал РДС» и первым в истории обладателем Кубка России по дрифту, добавив это достижение к своим многочисленным титулам в Российской Дрифт Серии и международных соревнованиях. Роман Тиводар в Ростове-на-Дону занял второе место, обеспечив тем самым Takayama Forward Auto победу в командном зачете «Teboil Суперфинал РДС». И не стоит забывать о том, что новый «Ниссан» Z смог выиграть официальные состязания в год своего дебюта в российском дрифте.

Роман Тиводар помог Takayama Forward Auto выиграть командный зачет

«Ростов Арена» как альтернатива «Сочи Автодрому»

После того как в начале года федеральная территория Сириус запретила дисциплину «дрифт» на «Сочи Автодроме», проведение «Суперфинала РДС» оказалось под вопросом. Но альтернатива трассе на Черноморском побережье нашлась достойная! Построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года спортивный комплекс «Ростов Арена» на левом берегу Дона принял участников и зрителей Кубка России по дрифту по-ростовски гостеприимно.

Футбольный спорткомплекс отлично справился с ролью гоночной трассы

«Трасса в Ростове-на-Дону уравнивает шансы тем, что она маленькая. Я считаю, что выбрана площадка правильно, шансы для всех одинаковые. Это правильное решение — такое надо организовывать», – отметил победитель Кубка России «Teboil Суперфинал РДС» Георгий Чивчян.

Зрителям площадка тоже пришлась по душе – вот что они писали в соцсетях РДС сразу после завершения соревнования:

Похоже, в орбите российского дрифта появилась новая достойная локация для проведения соревнований самого высокого уровня, ознаменовав возвращение «большого дрифта» на юг страны.

«Ростов Арена» гостеприимно встретила и спортсменов, и болельщиков

Всем дрифт!

Фото: RDS GP.