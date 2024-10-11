Мегазвезды или топ-молодежь – кто кого? Русский дрифт проверил в отдельном Суперфинале!
От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Сегодня вас ждет рассказ о первом в истории Кубке России по дрифту. Такой материал точно заслуживает плюса!
Ростов-на-Дону навсегда вписал себя в историю отечественного автоспорта, ведь именно в этом городе состоялся первый Кубок России по дрифту. Турнир «Teboil Суперфинал РДС» приняла гоночная конфигурация у стадиона «Ростов Арена», а сам уик-энд стал уникальным событием для Российской Дрифт Серии. Ничего подобного не было в предыдущие 15 лет турнира!
Кто сильнее — «джипишники» или «европейцы»?
Ответ на извечный вопрос, пилоты какого из двух ведущих чемпионатов по дрифту сильнее, организаторы РДС решили получить практическим путем. И впервые в рамках официального турнира представители «первого дивизиона» — Гран-при Российской Дрифт Серии — и «второго» — межрегиональной серии RDS Europe — встретились на одной трассе, чтобы не просто выяснить отношения, а сделать это на высочайшем уровне.
«Это же любимая задачка, понять, кто сильнее – кит или слон. И вот это примерно из той же оперы, потому что в Гран-при РДС ездят сильнейшие пилоты мирового масштаба: и двукратный обладатель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту, и вице-чемпион, и много опытнейших пилотов с огромной медийностью. А в RDS Europe участвуют молодые, но очень талантливые ребята, голодные до побед», – отметил руководитель РДС Дмитрий Добровольский.
Возможностью помериться силами участники RDS GP и RDS Europe пользуются регулярно и весьма охотно. Только в 2024 году несколько пилотов серии Гран-при выступили на этапах «младшего» чемпионата, а 13 спортсменов межрегионального турнира воспользовались шансом заявить о себе в RDS GP в рамках уайлд-кард и даже смогли завоевать подиум. В Ростове на кону стояла высшая по статусу дрифт-награда в стране – Кубок России, обладатель которого окончательно ставил точку в вопросе противостояния двух серий.
«Король квалификаций» RDS Europe и феноменальный новичок RDS GP
Несмотря на то что локация у «Ростов Арены» была уже знакома многим участникам из RDS Europe (в апреле здесь открывался сезон «младшей» серии), конфигурация для Кубка России была подготовлена абсолютно новая и технически непростая. Первое понимание о раскладе сил дала квалификация, которая удивила не только зрителей, но и многих участников. Тем, что фаворитами сольных проездов оказались вовсе не те спортсмены, на которых делались ставки. Причем в квалификационной сессии зачет шел отдельно для представителей RDS Europe и RDS GP.
Главным героем из межрегиональной серии стал пилот Carville Racing Иван Пальмин — бронзовый призер RDS Europe 2024 в зачете PRO в очередной раз подтвердил свой статус «короля квалификаций». Выиграв четыре из семи квалификаций в сезоне, петербуржец добавил к ней пятую победу, добытую в драматичном стиле. Свою первую попытку спортсмен обнулил досадной ошибкой, что уже неоднократно случалось с ним по ходу RDS Europe, но во втором проезде пилот не просто собрался и проехал аккуратно, но и продемонстрировал высший уровень мастерства, которого хватило для победы. Набрав 98,5 балла из 100 возможных, Иван Пальмин на полбалла опередил Данилу Воробьева (LUKOIL Racing Drift Team) и Кирилла Мацкевича (Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team), проехавших в лучшей попытке на 98 баллов каждый.
Топ квалификации смотрите в этом видео: проезд Ивана Пальмина на 03:43 минуте, а Сергея Кузнецова на 07:11 минуте
Но участникам из RDS GP было что ответить. Яркую точку в квалификационном противостоянии двух серий поставил дебютант Гран-при Российской Дрифт Серии Сергей Кузнецов. Пилот, который в 2024 году защищает цвета команды АВТОБАН AIMOL, по ходу сезона RDS GP ни разу не выигрывал квалификацию, но зато покорил эту высоту на Кубке России по дрифту. И сделал это в доминирующем стиле — за рулем российского гиперкара Flanker F в первой же попытке молодой самарец проехал на максимально возможные 100 баллов. Даже куда более опытные Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) и Дмитрий Ермохин (АВТОБАН AIMOL) не смогли ничем ответить — оба получили от судей по 97,5 балла каждый.
Неудачи топов RDS GP и хладнокровие пилотов «младшей» серии
В дрифте, как в техническом виде спорта, статус и опыт спортсмена не всегда решают. Просто потому, что в любой момент может подвести техника. И в этом на собственном опыте убедились два пилота RDS GP. Вице-чемпион сезона-2023 Антон Козлов из Carville Racing потерпел неожиданное поражение еще на стадии топ-32, когда его «БМВ» F22 сломалась в дуэли с Олегом Серафименко («Культура заноса»), который, в свою очередь, мучился с автомобилем в квалификации. А в топ-16 Андрей Астапов едва не впечатал в бетон Романа Тиводара. Проблемы со сцеплением на «БМВ» E92 пилота LUKOIL Racing Drift Team начались еще перед стартом, команда попыталась их устранить за отведенные регламентом 5 минут, но сделать это до конца не смогла. Что чуть не привело к серьезной аварии.
«Мы до конца не выяснили, погиб своей смертью либо главный цилиндр сцепления, либо рабочий цилиндр сцепления, и приняли решение пойти ва-банк, импровизировать и ехать вообще без него. Чтобы вы понимали, это практически невозможно», — поделился сразу после неудавшегося заезда Андрей Астапов.
Словно на контрасте со своими более опытными соперниками порадовали зрелищными дуэлями Артем Лейтис (Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team) и Иван Пальмин (Carville Racing). В первой своей битве в топ-16 они победителя не выявили, так что судьи назначили перезаезд (ОМТ). А потом еще один. И еще один! Но в третий раз пилоты на трассе не встретились, поскольку регламент допускает не более двух ОМТ. В итоге победителем стал пилот, который квалифицировался выше — Иван Пальмин. Но более показательно то, насколько спокойно и собранно спортсмены и их команды провели эти бесчисленные сражения — ни пилоты не допускали ошибок, ни техника их не подводила. О таком хладнокровии и такой надежности многие представители RDS GP могут только мечтать!
Реванш Гочи и первая победа «Ниссан» Z
В 2024 году двукратный обладатель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту, четырехкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян впервые построил для себя абсолютно новую машину и доводил ее до ума на протяжении всего сезона. Прогресс первого в России дрифтового «Ниссан» Z (Forward Racing 400Z) был очевиден: автомобиль принес своему пилоту победу в квалификации и подиумы в парных заездах Гран-при РДС, однако выиграть хотя бы один этап Гоче так и не удалось. Но год без побед все равно не обошелся!
На Кубок России «Teboil Суперфинал РДС» Георгий Чивчян приехал одним из фаворитов, но турнир начался для него не очень результативно. В квалификации проезд на 90 баллов позволил Гоче опередить в подгруппе RDS GP только Никиту Шикова, а сразу несколько пилотов RDS Europe квалифицировались выше. Но в парных заездах дела пошли лучше — лидер Takayama Forward Auto выстоял во всех дуэлях, продемонстрировав свое мастерство, а в решающем сражении взял верх над своим напарником Романом Тиводаром.
Георгий Чивчян стал победителем «Teboil Суперфинал РДС» и первым в истории обладателем Кубка России по дрифту, добавив это достижение к своим многочисленным титулам в Российской Дрифт Серии и международных соревнованиях. Роман Тиводар в Ростове-на-Дону занял второе место, обеспечив тем самым Takayama Forward Auto победу в командном зачете «Teboil Суперфинал РДС». И не стоит забывать о том, что новый «Ниссан» Z смог выиграть официальные состязания в год своего дебюта в российском дрифте.
«Ростов Арена» как альтернатива «Сочи Автодрому»
После того как в начале года федеральная территория Сириус запретила дисциплину «дрифт» на «Сочи Автодроме», проведение «Суперфинала РДС» оказалось под вопросом. Но альтернатива трассе на Черноморском побережье нашлась достойная! Построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года спортивный комплекс «Ростов Арена» на левом берегу Дона принял участников и зрителей Кубка России по дрифту по-ростовски гостеприимно.
«Трасса в Ростове-на-Дону уравнивает шансы тем, что она маленькая. Я считаю, что выбрана площадка правильно, шансы для всех одинаковые. Это правильное решение — такое надо организовывать», – отметил победитель Кубка России «Teboil Суперфинал РДС» Георгий Чивчян.
Зрителям площадка тоже пришлась по душе – вот что они писали в соцсетях РДС сразу после завершения соревнования:
Похоже, в орбите российского дрифта появилась новая достойная локация для проведения соревнований самого высокого уровня, ознаменовав возвращение «большого дрифта» на юг страны.
Всем дрифт!
Фото: RDS GP.