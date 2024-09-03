Сюрприз года русского дрифта: дебютант идет на титул. История восхождения – его словами

От редакции : Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. А бодрое интервью точно заслуживает плюса!

Три года — ровно столько потребовалось Артему Шабанову от дебюта в межрегиональной серии RDS Europe до заявки на досрочное чемпионство в Гран-при Российской Дрифт Серии! Путь 29-летнего пилота из Москвы в главный турнир страны был непростым, но зато сейчас дорога сплошь состоит из успехов и наград. Пять подряд подиумов в дебютном сезоне RDS GP, два подряд «золота» на этапах и уверенное лидерство в личном зачете с мощным отрывом по очкам от ближайшего соперника Дамира Идиятулина. В 2024 году новобранец команды TimeUp встряхнул весь российский дрифт!

Откуда взялся этот талантливый парень, которого уже прозвали «русским Джеймсом Дином»? Лучше, чем он сам, эту историю не расскажет никто. Итак, знакомьтесь — звезда RDS GP сезона-2024 Артем Шабанов.

В этом интервью:

– Какой фильм завлек будущего победителя в гонки, и как он оказался в дрифте?

– Почему Артем Шабанов вышел на старт RDS позже своих учеников?

– Как пилот справляется с постоянными техническими поломками и прессингом?

– Кого Шабанов считает принципиальными соперниками?

– Победу на какой трассе ждет больше всего?

«Это любовь — хочу гонять!»

«Я всегда любил гонки, с самого юного возраста, с 5-6 лет, наверное. Когда в семье появился компьютер, сразу начал в гонки играть, обожал симулятор Gran Turismo. И ровно тогда же вышел фильм «Форсаж» — мне было лет 6-7. Я как его посмотрел, сразу подумал: «Все, это любовь — хочу гонять!»

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Когда мне было лет 12, сайты еще не особо сильно были развиты, но зато очень популярны были журналы «Форсаж», «Тюнинг автомобилей» и «Maxi Tuning», в котором я увидел анонс их ночной тусовки на какой-то парковке. Мы приехали, и там я впервые в жизни увидел дрифт — не уверен, но, похоже, это было в тот момент, когда вышел «Тройной форсаж». В кино это было «Вау!», так что я начал изучать все.

Меня на такие мероприятия всегда возил отец (он тоже очень любит машины). У него тогда была «БМВ» 3-й серии (E36), и в какой-то момент, когда мы поехали покататься, он мне на площадке дал поездить боком. Сразу получилось. Потом уже потихоньку все начало развиваться. Появились симуляторы, в которых сейчас все ребята катаются, — у меня дома тоже стоял такой руль. Зимой получалось скрыто покататься на «Жигулях» — всегда были какие-то такие машины, по-моему, я даже у дедушки брал…

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В 17 лет уже начал более-менее серьезно кататься. На первое свое серьезное соревнование по дрифту приехал зимой — сразу заехал на третье место!

«В Российской Дрифт Серии я уже давно»

Я постепенно двигался-двигался и вот оказался в RDS GP как пилот — наверное, чуть-чуть с опозданием, но на самом деле в Российской Дрифт Серии я уже давно – лет 11! Как мне 18 лет исполнилось, так я в этом чемпионате либо споттером был, либо менеджером. Фактически я постоянно был в серии, но никак не получалось поехать пилотом. А вот в 2024 году все звезды сошлись.

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На самом деле у меня есть еще дрифт-школа. Опыт тренера и опыт споттера невероятно развивает мозг. Когда ты целыми днями следишь за учениками, за другими пилотами, то ты за счет своих воспитанников понимаешь, какие ошибки допускаешь, как это все выглядит со стороны. Тебе все видно, и это очень помогает тебе как пилоту. Мы же не «пятаки» крутим, а серьезно ездим — у меня в RDS Europe уже 5-6 пилотов выступают, которые пришли новичками, а сейчас стали полноценными спортсменами. Тот же Кирилл Мацкевич ездит за TimeUp и побеждает — за счет всего этого и ты прогрессируешь.

Первая половина моего дебютного сезона в RDS Europe 2022 была неудачная — мы боролись с машиной, а как только пристрелялись, то на двух последних этапах заняли третьи места. Как раз тогда меня заметил Леня Шнайдер (основатель команды TimeUp) — на финальном этапе он пригласил меня поговорить, но потом в мире произошла масса всем известных событий, так что все как-то отошло на второй план.

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Мне пришлось отказаться от предложения — просто не сошлись звезды тогда выступать за TimeUp. Решил сам ехать полный сезон RDS Europe в более подготовленном виде вместе с двумя моими учениками. В итоге я стал вице-чемпионом, мы с ребятами в командном зачете тоже заняли второе место — для нас это был прекрасный результат!

«Леня позвал выступать в RDS GP»

Где-то в начале сезона-2023 Леня мне снова написал: мол, привет, может, все-таки увидимся, поговорим. В итоге он позвал меня споттером в команду — он тогда еще не знал, что у меня своя школа дрифта, ему просто нравилось, как я ездил. Может, конечно, это был его коварный план, но я в итоге отъездил весь сезон споттером с TimeUp. По итогу Леня пригласил меня ехать с ними сезон-2024 в RDS Europe, но потом у него изменились планы, и он совершенно неожиданно для меня позвал выступать в RDS GP — естественно, я согласился!

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Зимний турнир SDC был для нас тренировочными сборами, как у футболистов, — все прошло великолепно. Я выиграл все, что возможно, мы стали чемпионами в командном зачете, а в личном я стал первым, Леня — вторым, а Макс Гроссман — третьим! Картины лучше и представить нельзя! Я понял, что мне комфортно в этой команде — я с ней работал уже, я всех знал, мы все дружим, и атмосфера просто прекрасная. На SDC мне оставалось только прикататься чуть-чуть к машине. На тестах я пробовал «Тойота» Mark — команда хотела посмотреть, как я на нем поеду, — но я сразу понимал, что буду выступать на «Тойота» Supra. C тех пор, как я поехал за TimeUp, я уже десять этапов подряд на тумбе стою.

«Всегда хочется чего-то нового»

Мне нравится ездить по бетонным площадкам, чтобы там прыжки какие-то и все такое. Всегда хочется чего-то нового! Сейчас уже можно говорить, но в 18 лет мы катались по улицам, потому что дрифт-то и зародился на улицах, а потом уже вырос в профессиональный спорт. Сейчас иногда хочется где-нибудь в горах, где никого нет, бахнуть в заносе — так сказать, вернуться к истокам. Но уже понимаешь, что это и небезопасно, и неправильно, потому что за нами следят люди — какой пример ты подашь?

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В RDS GP я три этапа подряд ехал в новых для себя условиях, на незнакомых конфигурациях — для меня это очень круто, потому что на «Москоу Рейсвей» в RDS Europe мы не выступали, на «Нижегородском кольце» в этом году была новая для всех «обратная» конфигурация, а на «Игора Драйв» я вообще в первый раз в жизни на треке оказался. Мы в том году хоть и выступали там, но этап RDS Europe проходил на площадке для дрифта. «Обратная» конфигурация «Игоры» неплохая, но все же хочется приехать сюда на финал, для которого специально оставили привычную суперскоростную версию трассы.

После череды подиумов в RDS GP меня постоянно спрашивают, ожидал ли я такого, а я отвечаю: куда бы я ни ехал, я всегда настроен только побеждать. Вообще нет другой мысли, и я не понимаю, как можно настраиваться на другое. Единственное, конечно, я не ожидал, что будет настолько все удачно. Мы были хорошо подготовлены к старту сезона, хотя многие пилоты RDS GP, пожалуй, кроме Аркадия Цареградцева, который судил SDC, — все катались в межсезонье. Кто-то в Сочи, кто-то в Эмиратах.

«Как судьба решит, так и будет»

Есть проблемы с машиной. Команда уже убеждена, что чем больше автомобиль ломается, тем лучше он едет. На первом этапе были небольшие поломки на тренировках, но серьезные трудности начались во время парных заездов. В Нижнем Новгороде я вообще не тренировался и сильно переживал по этому поводу, потому что, я считаю, без тренировок невозможно побеждать. В Санкт-Петербурге тоже все началось с поломок в четверг… Пусть и по мелочам, но вечно что-то происходит.

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Я уверен, что технические моменты есть у всех команд, но они просто не хотят об этом говорить — возможно, поддерживают репутацию суперкоманд, машины которых не ломаются. Я за свою карьеру в дрифте не помню, чтобы автомобили не ломались. В нашей дисциплине половина запчастей стандартные, разработанные для гражданских машин, а половина — спортивные, но не для дрифта. Я хоть и нервничаю из-за проблем — никуда от эмоций не деться — как-то научился уже себя настраивать. Смысл переживать? Как судьба решит, так и будет.

Не секрет, что на первом этапе уже после того, как мы с Гочей проехали первый хит, у меня руль заклинило из-за того, что ГУР вырубился. Мы уже сдались, потому что рейка рулевая умерла, но я говорю: «Давайте просто методом тыка, пробовать что угодно». И у нас настройщик случайно увидел, что с клеммой что-то случилось, и говорит: «Сейчас поедем!» Я прыгаю за руль, и машина действительно едет! То есть мы просто не сдались, и судьба нам помогла — настройщик же мог этого не заметить, это же вообще не его дело. Он мог рядом стоять или вообще чай пить — не увидел бы проблемы, и мы бы никуда не поехали. Невозможно угадать, что случится, а если так, то и какой смысл нервничать по этому поводу?

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Я понимаю, что все еще сильно зависит от окружения. У многих пилотов есть ответственность, перед ними стоят какие-то цели и задачи — по итогам сезона оказаться там-то. Но если об этом весь чемпионат думать, то плохо станет. Я сам, когда ехал SDC, то в самом начале сильно переживал, но мне команда сказала: «Даже если ты квалу на всех четырех этапах не пройдешь, мы не расстроимся — ты же только привыкаешь ко всему». И после SDC у меня никакого абсолютно прессинга нет — мне сразу сказали, что я еду сезон, чтобы прикататься.

Повторю, я всегда ставил себе одну цель — победить в личном и командном зачетах. Когда я только начинал сезон, это вообще не давило — я старался не думать об этом и просто кайфовать. Но теперь чуть-чуть тяжело, потому что я стал лидером личного зачета. Тут уже начинаешь считать очки, сколько тебе надо заработать, чтобы остаться на первом месте. Но, с другой стороны, у меня как будто мозг еще вообще не понял, что происходит.

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«Неочевидные пилоты становятся принципиальными соперниками»

Я ездил сам в дрифте, следил за RDS GP и думал, что будет невероятно тяжело, но сейчас ко мне на тренировках подъезжают Гоча, Царь, Лосев — самые титулованные пилоты России и даже мира, которые общаются, приглашают покатать вместе. Это очень круто, что меня так приняли — невероятно приятна такая открытая атмосфера. Возможно, именно из-за того, что меня воспринимают сильным соперником, волнения меньше. А может, потому что мне просто комфортно здесь. Я, например, даже не знал, что Гоча во время презентации машины [прим: презентация нового «Ниссан» Z прошла в апреле перед стартом сезона-2024] на вопрос, с кем бы из пилотов ему хотелось поездить, назвал меня — из-за того, что мой стиль езды похож на его.

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У меня есть пилоты — те же Гоча, Царь, — которым не стыдно проиграть, поэтому ты с ними едешь со спокойной душой и получаешь лютый кайф. Есть же пилоты, с которыми у меня принципиальное соперничество — тот же Антон Козлов, хотя мы с ним нормально общаемся. Но у нас есть Кирилл Мацкевич в RDS Europe: я этого пилота научил, а Антон у него теперь спортивный директор — мы вместе занимаемся одним человеком, но мне хочется победить Козлова! Мы с ним шутим, что у него в прошлом году картина в RDS GP была похожая, только тогда говорили про легкую машину Козлова, а сейчас, похоже, все идет к тому, что «запретят» Шабанова.

Если серьезно, то мне друзья и дрифт-окружение говорят, что у меня есть дар настраиваться на конкретного соперника. Иногда в голове появляется какой-то принцип — тот же Илья Полищук. Мы с ним отлично общаемся, у меня нет к нему никаких претензий, но он тоже тренер, у него своя школа дрифта, так что с ним у меня на трассе принципиальное соперничество. А вот тот же Дамир Идиятулин — никаких эмоций, спокойно еду.

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Получается, что у меня неочевидные пилоты становятся принципиальными соперниками, а к остальным я отношусь нейтрально. Вот выезжаешь с Гочей — да, четырехкратный чемпион RDS GP, да, двукратный обладатель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту, — но ты едешь с ним и просто получаешь невероятный кайф. Ехать с топами — огромное удовольствие, да и проиграть им не стыдно.

«Хочется в Красноярске победить местных пилотов»

Мне комфортно ехать на любой трассе, на любой конфигурации — сложно только там, где в бетон можно машину размотать, потому что я сильно переживаю за автомобили и стараюсь их беречь. На SDC команда чуть ли не заставляла меня хотя бы раз в стену заехать — не мордой влететь, а просто «kiss the wall» , чтобы почувствовать бетон. В итоге на последнем этапе, когда я квалу выиграл, и Аркадий Петрович мне за «Стиль» поставил больше возможного максимума, я психанул и механикам в рацию говорю: «Пацаны, может, я бахну? Не обидитесь, если я «Супру» разобью?» А они мне: «Не, нормально, езжай!» Вот там я очень хотел «kiss the wall» и прикольно проехал.

Артем Шабанов может досрочно стать чемпионом Гран-при Российской Дрифт Серии 2024

Конечно, новые конфигурации, которые незнакомы никому, уравнивают шансы, но у меня же есть напарники по команде, которые подсказывают какие-то нюансы и делятся лайфхаками. Уверен, что когда мы поедем на «Красное Кольцо», то Макс Гроссман мне расскажет все секреты — он ведь чемпион чуть ли не всего, что вообще возможно в Красноярске.

«Красное Кольцо» мне наиболее интересно, потому что я никогда там не был — плюс интересно оказаться на родине сильнейших пилотов RDS GP и постараться досрочно стать там чемпионом, чтобы вернуть титул RDS в Москву. Ко мне даже зрители подходят и говорят: круто, что наконец-то кто-то из Москвы едет на высоком уровне. Хочется в Красноярске победить местных пилотов — красивая история будет!»

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Ну что ж, сумеет ли Артем Шабанов с первой попытки — да еще на сибирской земле — стать чемпионом RDS GP? И удастся ли команде TimeUp Леонида Шнайдера впервые в своей истории выиграть в Гран-при Российской Дрифт Серии в командном зачете?

Ответ как минимум на один вопрос даст уик-энд в Красноярске 7 и 8 сентября – билеты еще есть в продаже. А 21 и 22 сентября в Санкт-Петербурге на финале сезона-2024 станет окончательно известно, кому же достанутся оба «золота» в главном турнире страны по дрифту. Ждем развязки, а пока — всем дрифт!

Фото: RDS GP.