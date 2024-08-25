Суперконкурентная «Ф-1» возвращается! Все фавориты финала схваток за титулы от букмекеров

Захватывающий сезон «Формулы-1» возвращается после летних каникул: 25 августа как раз стартует Гран-при Нидерландов, но схватки за титулы прогнозируют до самого финального Гран-при Абу-Даби 8 декабря.

На старте чемпионата было сложно вообразить, что Макс Ферстаппен приедет на домашнюю гонку в Зандворте не в статусе топ-фаворита. Сейчас это реальность.

Суперконкуренция в этом году поражает не только болельщиков, но и букмекеров. При этом они уже наметили фаворитов в борьбе за чемпионство и Кубке конструкторов. Рассмотрим, какими будут итоги чемпионата.

Есть ли конкуренты у Ферстаппена?

Несмотря на то, что сезон проходит в плотной борьбе и в 14 гонках побеждали семь разных пилотов, по коэффициентам фаворит очевиден.

Ферстаппен лидирует в личном зачете и опережает ближайшего преследователя на 78 очков. Букмекеры уже видят его четырехкратным чемпионом мира и дают на это коэффициент 1.22.

Вторым претендентом на титул считается Ландо Норрис. Для его победы понадобится чудо в виде нескольких поражений Ферстаппена, которому, кажется, с 2021-го гонки не давались с таким трудом.

В последний раз яркий камбэк совершал Себастьян Феттель в 2012-м, но тогда немец уступал лидеру 39 очков за семь этапов до конца сезона. Очевидно, что Норрису нужна удача, поэтому на его титул дают 4.00.

Напарник Норриса Оскар Пиастри проводит прекрасный сезон и идет четвертым в личном зачете. При этом он отстает от Ферстаппена на 110 очков и уже слишком далеко, чтобы бороться за чемпионство. Его наградили кэфом 150.00.

Новый обладатель Кубка конструкторов

Букмекеры считают, что командный зачет впервые за 14 лет выиграет не «Мерседес» и не «Ред Булл». «Макларен» не брал Кубок конструкторов с 1998-го, но теперь считается главным фаворитом с кэфом 1.55. Два сильных пилота повышают шансы на победу, как и больший объем возможностей для обновлений: в первой половине сезона оранжевая команда привезла меньше новинок по сравнению с конкурентами и сохранила бюджет на улучшения в финале. На Гран-при Нидерландов разница уже прорезалась: MCL38 предстал самым улучшенным с шестью значительными апгрейдами, а команда возглавила чарты симуляций квалификационного и гоночного темпов. Что-то будет!

Вопреки предсезонным прогнозам, кажется, эра тотального доминирования «Ред Булл» закончилась. Несмотря на текущее лидерство в командном зачете, итоговый успех австрийской команды стоит дороже – 2.30.

«Феррари» котируется третьим фаворитом. Между ним и «Ред Булл» пропасть – кэф 25.00. Еще дальше по цифрам «Мерседес», который доминировал с 2014-го по 2021-й. На немецкую команду дают 35.00. Сейчас восьмикратные чемпионы вновь выигрывают гонки, но с начала сезона упущено слишком много времени.

Кто выиграет Гран-при Нидерландов?

За победу в гонке на трассе «Зандворт» сразятся Ферстаппен и Норрис. Однозначного фаворита нет – на обоих выставлены кэфы 2.75. Третьим претендентом на первое место котируется Пиастри – 7.20.

Если брать прогноз на то, пилот какой команды выиграет гонку, то букмекеры верят, что больше перспектив у гонщиков «Макларен». Кэф на это 2.05. Совсем рядом «Ред Булл» за 2.55.

Про большие отрывы на финише тоже больше нет речи: преимущество 1-го над 2-м местом в 0 – 6.999 секунд считается наиболее вероятным и оценивается в 1.55. На отсутствие автомобиля безопасности дают 2.40 при 1.50 на выезд хотя бы один раз.

Если Ферстаппен выиграет Гран-при Нидерландов, то станет четвертым пилотом в истории «Ф-1» после Джима Кларка, Хуана-Мануэля Фанхио и Льюиса Хэмилтона, который одержит на домашней трассе четвертую победу подряд. Получится красивая история.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Mark Thompson