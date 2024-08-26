Знали, юный гонщик из России однажды побил рекорд тестов Ферстаппена? И вот где он сейчас

Если вам когда-нибудь скажут, что Россия не способна выдавать гоночные таланты уровня Макса Ферстаппена – не верьте. Пусть условный Даниил Квят и объективно оказался слегка слабее, но в реальности Россия регулярно выдает потенциальных звезд – один только действующий чемпион мира по картингу Кирилл Куцков чего стоит! Его поддерживал по стипендии сам Фернандо Алонсо, и кубок за титул вручал на ФИА Гала сам Ферстаппен.

И даже около десяти лет назад в российском автоспорте появлялись звезды сходного уровня – с потенциалом «Формулы-1». Один такой из «потерянных» – Александр Вартанян и сейчас ему 24 года.

В начале августа спортивный директор молодежной программы «СМП Рейсинг» Петр Алешин и генеральный директор KMP Group Дмитрий Сапгир пообщались о перспективах российских гонщиков . И Сапгир подчеркнул: Вартанян не просто был быстр на трассе, но и побил один из рекордов трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена. Причем на его родной трассе – «Зандворте».

«Кто, на мой взгляд, был самым быстрым от природы, так это Саша Вартанян. Мика Сало [экс-пилот «Ф-1» и ментор программы «СМП Рейсинг»] нам говорил, что никогда никого не видел быстрее в картинге. Он и в «Формуле-4» начал очень здорово. На тестах в «Зандворте» побил рекорд трассы Ферстаппена!»

Алешин подчеркнул другое качество Вартаняна − стабильность и быстрая адаптивность: «Я тоже никогда никогда не видел быстрее в картинге − сопоставим тут только Никита Бедрин (действующий пилот «Формулы-3», которого менеджерит Алешин, с 1 победой в гонке, кучей кубков и титулов в картинге – Спортс’‘). В 14 лет Вартанян не просто показывал лучшие круги − он всегда выдавал два лучших сектора из трех, а иногда и все три».

А ведь все эти факторы – действительно ключевые для потенциала пилота «Формулы-1». Именно по ним уровень определяет известнейший и самый строгий босс юниоров «Ред Булл» Гельмут Марко, и именно за них место в «Макларене» получил самый «горячий» новичок последних лет Оскар Пиастри. Похожим впечатляли и Лиам Лоусон с Оливером Бермэном – второй уже получил контракт на 2025-й, а Лиам третий год считается «следующим» . За сходные навыки хвалят и собираются повышать сразу на роль сменщика Льюиса Хэмилтона 17-летнего вундеркинда из «Ф-2» Андреа Кими Антонелли – «Мерседес» восторгается примерно теми же качествами .

Где начинал Вартанян?

Впервые о нем действительно заговорили в 2014 году. Вартянян вместе с другим пилотом программы развития российского автоспорта «СМП Рейсинг» Матвеем Масловым заявились на сезон европейского картинга WSK Champions Cup. Если Маслов дошел до финала и стал третьим, то его коллега столкнулся с одним из соперников и выбыл из борьбы.

Спустя месяц Александр был десятым в квалификации, выиграл один предварительный заезд, показал быстрый круг, а также был вторым и пятым. В финале он оказался на четвертой строке, но попал в массовую аварию и довел гонку до «бронзы» − в секунде от первого места. В мае на первом этапе чемпионата Европы по картингу Вартанян был четвертым.

На последнем этапе картингового чемпионата WSK Supermaster Series на итальянской трассе «Ла Конка» он стал третьим, при этом в квалификации показав лишь 26-ое время. Александр отлично проехал в отборочных заездах и полуфинальной гонке, а на старт финала вышел шестым. После серии обгонов Вартанян финишировал на бронзовой позиции, проиграв победителю около секунды.

В общем зачете гонщик «СМП Рейсинг» стал шестым среди более чем 80 участников, собранных со всего мира.

«Это безусловно отличный результат, − прокомментировал тогда для RDRC руководитель молодежного направления «СМП Рейсинг» Петр Алешин. − Стоит отметить, что это одно из самых больших соревнований в мире по картингу. Даже попадание в финал такого соревнования выглядит весьма достойно. Александр Вартанян вошел в шестерку лучших в этой серии – показывает высокий уровень подготовки нашего спортсмена».

Как развивалась карьера

К 2015 году Александр Вартанян, которому уже было пятнадцать лет, дорос до выступления в «СМП Формуле-4», серии, которая проводилась одноименной российской автоспортивной программой как серия для России и Северной Европы с выездами в Нидерланды для зацепа и более актуальных для всего автоспорта треков. Задумка была проста: промежуточный этап перехода от небольших картов в болиды с открытыми колесами. Болидом выбрали «Татуус» F4-T014 со 160-сильными двигателями «Фиат-Абарт» и шестискоростной трансмиссией − такой же, как в аналогичных суперконкурентных сериях Италии и Германии.

Если в первом сезоне Вартанян присматривался к новым авто, то во втором занял третье место в общем зачете, уступив только нидерландцам Ярно Опмееру (мегасимуляторщику – чемпиону виртуальной «Ф-1», недавно оформившему скандальный трансфер из «Мерседеса» в «Ред Булл») и нынешнему пилоту «Ф-2» Рихарду Версхору (3 победы в главной молодежке). За 20 гонок Александр пять раз был на подиуме, один раз победил и записал в актив два быстрых круга.

Параллельно россиянин участвовал в итальянской и испанской «Ф-4», причем вторая выдалась удачной: 18 гонок, 2 поула, 10 подиумов и второе место в общем зачете.

В том же году Александру Вартаняну дали шанс в более серьезном соревновании − «Формула Рено 2.0». Победителем сезона стал Ландо Норрис, а соперниками россиянина также были Джехан Дарувала, Маркус Армстронг, Роберт Шварцман (все − экс-звезды «Ф-2», сейчас гоняют в сериях уровня «Индикара», «Формулы Е» и чемпионата мира по гонкам на выносливость). За пять гонок Вартанян набрал сорок очков и стал 22-м.

Следующие два года он продолжал гоняться в этой серии, но серьезного результата не показал − всего несколько подиумов и быстрых кругов.

К 2019 году Александр Вартанян вновь оказался в «СМП Формуле-4». Чемпионат к тому времени уже потерял лицензию ФИА, и в нем участвовали только россияне и финны. Вартанян стал восьмым, правда, проведя всего два заезда (победа и подиум).

Где Вартанян сейчас и почему его нет в гонках под эгидой ФИА?

Через несколько дней после того, как на трассе «Зандворт» во время тестов Вартанян побил рекорд Ферстаппена , по словам Дмитрия Сапгира, гонщик попал в тяжелую аварию. Восстановление после нее было непростым и результаты заметно упали. «Он поехал осторожнее», − сказал генеральный директор KMP Group.

Кроме этого, Алешин утверждал, что в гонках крутятся большие деньги, а от тебя требуют результат в формате «здесь и сейчас». Учитывая оба фактора, неудивительно, что в какой-то момент Александр Вартанян не смог сделать шаг вперед из-за периода восстановления и стагнации в скорости.

Последние годы когда-то перспективный пилот участвует в РСКГ Эндуранс в классе SMP GT4 Russia − среднем классе Российской серии кольцевых гонок. Его боевые авто − это «Тойота» GR Supra и «Мерседес» AMG GT. За последние два года Вартанян в двенадцати гонках один раз победил и трижды был на подиуме.

Заезды в этом классе проходят на пяти треках − «Москоу Рейсвей», «КазаньРинг Каньон», «Крепость Грозная» и «Игора Драйв». Можно прийти, взглянуть и даже поболеть. Пойдете?

Что еще почитать о гонщиках из России?

Фото: VK / Александр Вартанян