Чертики из табакерки. Чем запомнилась квалификация в Спа

Погода повлияла на расстановку сил

В «Формуле-1» не нужны обильные осадки – нет ничего хуже длительного ожидания подсыхания трассы и возобновления заезда, – достаточно небольшого дождичка, чтобы спутать карты лидерам и подарить шанс слабым командам. Так что спасибо циклону, установившемуся над Бельгией, за деликатный подход к созданию интриги: осадки над 7-километровой трассой шли в течение двух дней и время от времени орошали то один, то другой участок «Спа-Франкоршам», а то и всю трассу сразу – эффект получился потрясающий.

В субботу дождь прошел перед квалификацией, вынудив гонщиков с первых же секунд броситься в бой, вернулся в начале третьего сегмента, но прекратился к концу 60-минутной сессии. В результате погодной нестабильности аутсайдеры прорвались во второй сегмент, «Торо Россо» и «Уильямс» оказались на дне, а «Лотус» и «Феррари» смазали финиш квалификации – в других условиях все вышло бы иначе.

Аутсайдеры рискнули и одержали мини-победу

Влажная трасса в начале квалификации и неопределенный прогноз погоды на оставшуюся часть сессии не оставили командам выбора – выпускать болиды на промежуточных шинах из боксов пришлось сразу, как только загорелись зеленые огни светофора. Но поскольку дождь так и не начинался, а трек постепенно подсыхал и времена на круге улучшались, переход на слики для всех должен был стать лишь вопросом времени.

Однако вопрос оказался непростым. Поскольку трасса подсыхала не слишком быстро и неравномерно (некоторые участки быстро стали сухими, другие же долго оставались влажными), ранний переход на шины для сухой погоды грозил большими потерями при прохождении круга и вылетом из квалификации, а в случае позднего пилоты бы просто не успели прогреть резину и показать достойные результаты.

Пока середняки поглядывали друг на друга, в «Катерхэме» и «Марусе» рискнули и поменяли промежуточные шины на слики

Пока середняки поглядывали друг на друга, напрочь позабыв о том, что их может свергнуть кто-то из аутсайдеров, в «Катерхэме» и «Марусе» рискнули и поменяли промежуточные шины на слики. Причем если «зеленые» разделили стратегии для своих пилотов – на «медиум» перевели лишь Гидо ван дер Гарде, – то ребята из Банбери пошли ва-банк. На первом же секторе на новых шинах голландец проиграл лидерам около 20 секунд, но как только прогрел покрышки, тут же выбрался из зоны вылета. Макс Чилтон и Жюль Бьянки также прибавили, и внезапно в группе пролетающих мимо второго сегмента в полном составе оказались пилоты «Торо Россо» и «Уильямса», а также невезучий Эстебан Гутьеррес. Ответить эти парни уже не могли – промежуточные шины пришли в полную негодность; переходить на слики было уже поздно – а вот аутсайдеры поехали еще быстрее, и разогнавшийся Гидо завершил первый сегмент на третьей позиции.

Чудо закончилось во втором сегменте – на подсохшей трассе ни у кого из троицы слабейших не оказалось ни одного шанса против более быстрых соперников, – однако в воскресенье старт «Катерхэма» и «Маруси» в середине пелотона вызывает большой интерес. Учитывая «славу» поворота «Ла Сурс» и по-прежнему непонятный прогноз погоды, от аутсайдеров можно ожидать участия в важных гоночных событиях.

Ди Реста чуть не выиграл поул

Дождь, главный участник квалификации, вернулся на трассу аккурат к старту заключительного сегмента – как раз в тот момент, когда почти все оставшиеся участники квалификации рванули на трассу на шинах для сухой погоды. Однако, намучившись с отловом болидов в самых разных местах «Спа-Франкоршам», лидеры дружной гурьбой тут же вернулись на пит-лейн, и лишь Пол ди Реста на «Форс-Индии» прошмыгнул мимо заезда в боксы и отправился на быстрый круг – на машине шотландца была промежуточная резина.

Прозорливость коллектива из Сильверстоуна чуть не принесла ди Ресте поул – тот проехал круг в момент, когда дождь еще не успел как следует намочить трассу. Всем же остальным пришлось сложнее – их отставание от Пола доходило до секунды и больше. Однако даже в таких тяжелых условиях нашелся герой: Нико Росберг проехал два замечательных круга и сумел в заключительной попытке опередить гонщика «Форс-Индии».

Несмотря на то, что после появления клетчатого флага дождь стих и на трассе все еще оставалось три машины, в индийской команде поспешили обрадовать своего пилота: «Ты – второй, после Росберга». Увы, радость оказалась преждевременной – Хэмилтон, Феттель и Уэббер проехали последние круги быстрее и оттеснили шотландца на пятую позицию.

«Макларен» стал ближе к лидерам

Именно такое сложилось впечатление после достижения Дженсоном Баттоном шестого места на стартовой решетке – англичанин сильно смотрелся во всех трех сегментах квалификации, и при более благоприятном стечении обстоятельств мог бы опередить и ди Ресту.

Серхио Перес остался за бортом топ-10, но ему просто не повезло со временем выезда на трассу – в случае попадания в правильное «окно» мексиканец смог бы подняться выше тринадцатой позиции.

В «Макларене» рассчитывали на больший прогресс

Тем не менее, в «Макларене» признаются, что рассчитывали на больший прогресс – MP4-28 по-прежнему не столь хорош с аэродинамической точки зрения, как хотелось бы команде.

И все же, если в гонке пойдут осадки, у «Макларена» появится шанс побороться за подиум – на влажной трассе Баттон и его машина в эти выходные выглядят конкурентоспособными.

«Ред Булл» не так силен, как показалось в пятницу

Результатам тренировок никогда нельзя доверять. Преимущество «быков» в пятницу выглядело огромным, однако те, кто внимательно наблюдал за командой из Милтон-Кейнса, заметили, что, как и в Венгрии, во второй практике в баках машин Феттеля и Уэббера было просто меньше топлива, чем у главных конкурентов. На длинной же дистанции темп болида «Ред Булл» RB9 выглядел практически таким же, как и у «Лотуса» E21.

Эти догадки подтвердились в субботу – Себ и Марк уже не смотрелись значительно быстрее соперников, хотя и добрались до второй и третьей позиций в квалификации.

Завтра «Ред Булл» вновь не будет пугающе быстрым – как обычно, все решат старт, работа с шинами и вовремя проведенные пит-стопы (особенно, если пойдет дождь).

«Мерседес» выиграл восьмой поул в сезоне

Можно лишь предполагать, как бы выглядели итоги квалификации, окажись в запасе у Росберга еще один быстрый круг, однако и без этого в «Мерседесе» могут быть довольны – поул у Хэмилтона.

О том, почему немецкая конюшня в субботу внезапно прибавила в скорости на быстром круге – после невыразительного выступления в пятницу, – есть две версии. И в обеих есть свои плюсы и минусы.

Можно лишь предполагать, как бы выглядели итоги квалификации, окажись в запасе у Росберга еще один быстрый круг

Первая – что болиды W04 настроены на достижение максимальной эффективности в дождевых условиях. Понятно, что настройки в «Формуле-1» сейчас более-менее универсальные, однако в Спа даже небольшие изменения могут сильно повлиять на результаты. В случае если дождь пойдет и завтра, «Мерседес» сможет добиться победы и в гонке, но что будет, если заезд пройдет посуху?

Вторая версия связана с моторами – вчера на машинах Росберга и Хэмилтона двигатели были слегка «придушены», и потому на прямых оба гонщика никак не могли показать высокую скорость. Плюсы объяснять не нужно – в квалификации все увидели, насколько быстр «Мерседес» в «боевом режиме». Другая сторона версии состоит в том, что немецкая команда потихоньку подбирается к лимиту на количество использованных в сезоне двигателей. Впрочем, тут нужно сделать оговорку – подобный подход к работе с моторами наблюдается и в других коллективах, и паниковать точно никому не стоит.

Так что там с дождем?

Если верить прогнозу погоды, осадки в Спа пройдут ночью, утром прекратятся, и лишь с началом гонки (или во время заезда) вновь заморосит легкий дождик. В этом случае угадать оптимальную стратегию и результат на финише практически невозможно. И это здорово.