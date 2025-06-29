Формула-2. Австрия. Версхор выиграл 2-ю гонку и стал лидером чемпионата, Данн – 2-й, Форнароли – 3-й, Линдблад – 14-й

Версхор возглавил чемпионат «Ф-2» после победы в Штирии.

Гонщик «МП Моторспорт» Рихард Версхор выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Австрии после старта с третьего места.

Пилот «Родена» Алекс Данн финишировал вторым, третьим стал обладатель поул-позиции Леонардо Форнароли из «Инвикты».

Пепе Марти («Кампос ») боролся за подиум, но в итоге стал седьмым из-за штрафа, его напарник Арвид Линдблад стартовал 15-м, финишировал 12-м, но позже опустился на 14-ю строчку из-за штрафа. Один из претендентов на титул Джек Кроуфорд («ДАМС ») завершил заезд четвертым, Люк Браунинг («Хайтек») – шестым.

Победа позволила Версхору опередить Данна и стать новым лидером чемпионата. Рихард набрал 114 баллов против 108 у Алекса, их преследуют Кроуфорд (85), Форнароли (83) и Браунинг (81), в то время как Линдблад опустился на шестое место (79).

Формула-2. Австрия. Марти выиграл 1-ю гонку в Австрии, Дюрксен – 2-й, Станек – 3-й, заезд начался и закончился завалами, 10 пилотов сошли

Формула-2. Австрия. Форнароли выиграл квалификацию, Данн – 7-й, Линдблад стал 12-м и потеряет позиции на старте двух гонок