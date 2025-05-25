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  • Формула-2. Монако. Кроуфорд выиграл 2-ю гонку, Форнароли – 2-й, Монтойя – 3-й, Линдблад – 5-й из-за штрафа, лидеры сошли после завала на старте, Браунинг возглавил чемпионат
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Формула-2. Монако. Кроуфорд выиграл 2-ю гонку, Форнароли – 2-й, Монтойя – 3-й, Линдблад – 5-й из-за штрафа, лидеры сошли после завала на старте, Браунинг возглавил чемпионат

Кроуфорд выиграл главную гонку «Ф-2» в Монако после множества аварий.

Пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Монако.

Вторым финишировал Леонардо Форнароли из «Инвикты», гонщик «Премы» Себастьян Монтойя стал третьим.

Гонка началась со столкновения лидеров Алекса Данна («Роден») и Виктора Мартена («АРТ») после того, как француз опередил ирландца, стартовавшего с поула. Авария привела к завалу с участием десяти болидов, заезд прервали красными флагами, семь пилотов сошли.

После рестарта в барьерах оказался Йозуа Дюрксен из «Эй-Ай-Экс Рейсинг», а затем и пилот «Хайтека» Дино Беганович.

Форнароли лидировал после красных флагов, но на пит-стопах его опередил Кроуфорд. Гонку также завершили красными флагами из-за повреждений барьеров.

Пилот «Кампоса» Арвид Линблад завершил заезд третьим, но потерял подиум из-за штрафа, опустившись на пятую строчку.

Гонщик «Хайтека» Люк Браунинг, финишировавший четвертым, возглавил чемпионат. Данн отстает на три очка (67 против 70), Форнароли набрал 64, пилот «МП Моторспорт» Рихард Версхор – 59, Кроуфорд – 56, Линдблад – 51.

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Формула-2. Монако. Данн выиграл квалификацию, Линдблад стартует 6-м в основной гонке

Опубликовал: Михаил Ширяев
Арвид Линдблад
результаты
Кампос Рейсинг
logoФормула-2
Эй-Ай-Экс Рейсинг
Виктор Мартен
АРТ
Йозуа Дюрксен
Роден
Хайтек
Дино Беганович
Джек Кроуфорд
Леонардо Форнароли
Инвикта
Према
ДАМС
Люк Браунинг
МП Моторспорт
Рихард Версхор
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