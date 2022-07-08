Формула-2. Австрия. Квалификация. Вести выиграл поул, Випс – 2-й, Сэрджант – 3-й

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Пилот «АРТ» Фредерик Вести показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Шпильберге.

Юри Випс из «Хайтека» занял второе место, гонщик «Карлина» Логан Сэрджант – третье. Лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») завершил сессию пятым. Представитель «АРТ» Тео Пуршер – основной преследователь Друговича – расположился на девятой строчке.

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