Гран-при Сахира. Видеотрансляция. Расселл заменяет Хэмилтона и стартует вторым, Квят – шестым

В 20:10 по московскому времени на международном автодроме Бахрейна стартовал предпоследний этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона-2020 – Гран-при Сахира.

За событиями гонки можно следить на странице онлайна:

«Формула-1» без Хэмилтона: конкуренция в «Мерседесе», «Феррари» на втором ряду, Квят стартует шестым

Международный автодром Бахрейна

6 декабря 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

6. Даниил Квят («Альфа Таури»)

7. Даниэль Риккардо («Рено»)

8. Карлос Сайнс («Макларен»)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

10. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

11. Эстебан Окон («Рено»)

12. Алекс Албон («Ред Булл»)

13. Себастьян Феттель («Феррари»)

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Джек Эйткен («Уильямс»)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

19. Ландо Норрис («Макларен»)*

20. Пьетро Фиттипальди («Хаас»)*

* – Фиттипальди и Норрис получили штрафы за замену элементов силовых установок

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