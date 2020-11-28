Гран-при Бахрейна-2020. Видеотрансляция

В 17:10 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна стартовал 15-й этап чемпионата мира по автогонкам 2020 года в классе «Формула-1».

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

Гран-при Бахрейна: Хэмилтон стартует с поула, Квят – в топ-10

Международный автодром Бахрейна

29 ноября 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Алекс Албон («Ред Булл»)

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

6. Даниэль Риккардо («Рено»)

7. Эстебан Окон («Рено»)

8. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Даниил Квят («Альфа Таури»)

11. Себастьян Феттель («Феррари»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

14. Джордж Расселл («Уильямс»)

15. Карлос Сайнс («Макларен»)

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Ромен Грожан («Хаас»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

Боттас превзошел Хэмилтона в сложнейшем повороте. Но проиграл на остальных торможениях и слил квалификацию в Бахрейне

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