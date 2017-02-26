Netflix выпустит художественный мини-сериал о Сенне

Netflix анонсировал новый художественный мини-сериал о жизни и карьере трехкратного чемпиона «Формулы-1» .

Восьмисерийный проект будет создан в сотрудничестве с семьей Сенны и расскажет о личности Айртона. Сюжет покроет период с переезда гонщика в Великобританию в 1981 году и этапов в «Формуле-Форд 1600» до трагического инцидента на Гран-при Сан-Марино-1994.

«Мы расскажем историю, которую знают лишь немногие, и это нечто особенное», – заявила сестра Айртона Вивиан.

Сериал будет снят на английском и бразильском варианте португальского. Премьера намечена на 2022 год.

«Ф-1» составила рейтинг быстрейших в истории с помощью ИИ. Сенна – официально лучший, в топ-10 четыре пилота без титулов

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