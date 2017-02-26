Роберто Карлос: «Сенна – это Пеле «Формулы-1». Его гонки оказали на меня огромное влияние»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о том, что давно увлекается «Формулой-1» и считает трехкратного чемпиона мира своим кумиром.

Бразилец принял участие в виртуальном соревновании «битва легенд», организованном «Ф-1», и сразился с Нико Росбергом, и Робертом Дорнбосом.

«Я часто ходил на «Ф-1» в те уик-энды, когда «Реал» не играл. Это было очень весело, и я всегда хотел, чтобы матч назначили на субботу – тогда я мог посмотреть гонку в воскресенье. Мы много общались с , и у меня куча друзей из «Ф-1» – например, , и Рубенс Баррикело.

Для меня Айртон Сенна – это Пеле «Формулы-1». Он – номер один для нас, бразильцев, его гонки оказали на меня огромное влияние», – сказал Карлос.

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Чемпиона «Ф-1» Нико Росберга вынесли в онлайн-гонке еще до пересечения стартовой линии. С начала заезда прошло полторы секунды!

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