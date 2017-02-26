Льюис Хэмилтон: «Для «Формулы-1» очень важно вернуться в Африку»

Пилот Льюис Хэмилтон рассказал о том, что поддерживает планы «Формулы-1» по возвращению в Африку.

Последний африканский Гран-при «Ф-1» состоялся в рамках сезона-1993. В прошлом году сообщалось, что серия рассматривает возможность проведения гонок в Марокко или Южной Африке.

«Где бы я организовал гонку «Формулы-1»? Простой вопрос – в Африке. Очень важно вернуться туда. В данный момент «Ф-1» приезжает в разные страны, и там ничего или почти ничего не меняется. Серия должна оставлять что-то после себя и помогать развитию общества.

Думаю, Африка – самая важная локация в данном вопросе. Можно привлечь внимание к ней и показать, насколько это красивое место. Не все должно упираться в деньги: люди важны, хотя в бизнесе это не всегда так. Я действительно поддерживаю эту идею», – сообщил шестикратный чемпион мира.

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