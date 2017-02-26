Риккардо подписал контракт с «Маклареном» (Motorsport-Total)

Пилот «Рено» продолжит карьеру в . Как сообщает Motorsport-Total со ссылкой на собственные источники, Риккардо подписал контракт с британской командой и заменит в ее составе Карлоса Сайнса в 2021 году.

Несколько источников ранее сообщали о переходе в «Макларен» Себастьяна Феттеля, однако данная информация, как оказалось, не соответствовала действительности.

По информации немецкого издания, в среду утром Риккардо уведомил руководство о том, что не будет продлевать контракт с командой, который истекает в конце 2020 года. Риккардо уже дал согласие на переход в «Макларен» и ожидается, что официально о переходе будет объявлено в четверг, 14 мая.

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