Себастьян Феттель: «Слышал, что ухожу из «Феррари». Вы, журналисты, всегда правы»

Пилот Себастьян Феттель поиронизировал над слухами о завершении карьеры.

«Что я буду делать в 2021 году? Отдыхать! Наверное, я буду делать это уже в следующем сезоне. Слышал, что я ухожу из команды. Не знаю, кто это запустил, но, кажется, он знает больше, чем я. Вы, журналисты, всегда правы, так что, наверное, это случится в ближайшие недели», – заявил Феттель после -Даби.

Немецкий гонщик подчеркнул, что остается в команде в следующем сезоне и сообщил, что ему не помешало бы сокращение количества интервью.

Себастьян также прокомментировал информацию о возможном переходе пилота «Мерседеса» в команду из Маранелло, отметив, что шестикратный чемпион мира не раз покупал итальянские спорткары:

«Думаю, он уже гоняет на «Феррари». Он хороший клиент, у него не одна машина».

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