Жак Вильнев: «Шумахер и Хэмилтон выигрывали только за рулем лучших болидов»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев пришел к выводу, что и Льюис Хэмилтон побеждали только при наличии доминирующего болида.

«Эти два пилота выигрывали только за рулем лучших болидов. У них всегда были сильнейшие машины на протяжении всей карьеры. Посадите Льюиса в «Уильямс» – он не победит. Он очень хорош и всегда выбирает правильное место, где выстраивает команду вокруг себя, вот и все. В он, может быть, и не выигрывал бы.

Хэмилтон затмевает Шумахера? Это самое глупое, что я слышал. Еще можно сказать, что Льюис достиг уровня Хуана-Мануэля Фанхио. Как мы можем сравнивать? Это же совершенно разные эпохи. Сенна тоже побеждал в лучшей машине, как и Прост. Так это работает», – сказал Вильнев.

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