Квят завоевал третий подиум в карьере и второй – в истории «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» завершил Гран-при Германии на третьем месте и завоевал свой третий подиум в карьере.

Ранее российский гонщик поднимался на второе место на Гран-при Венгрии-2015 и был третьим в Китае в 2016 году, выступая в составе .

Подиум Квята стал вторым в истории команды «Торо Россо». До этого единственный подиум был на счету , который победил в дождевой гонке Гран-при Италии 2008 года.

Даниил Квят: «Мне наконец-то удалось все сделать правильно»

Гран-при Германии-2019. Ферстаппен выиграл гонку, Феттель – второй, Квят – третий