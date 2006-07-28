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Квят завоевал третий подиум в карьере и второй – в истории «Торо Россо»

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Италии Гран-при Китая Ред Булл Торо Россо Себастьян Феттель Формула-1 Даниил Квят Авто

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил Гран-при Германии на третьем месте и завоевал свой третий подиум в карьере.

Ранее российский гонщик поднимался на второе место на Гран-при Венгрии-2015 и был третьим в Китае в 2016 году, выступая в составе «Ред Булл».

Подиум Квята стал вторым в истории команды «Торо Россо». До этого единственный подиум был на счету Себастьяна Феттеля, который победил в дождевой гонке Гран-при Италии 2008 года.

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