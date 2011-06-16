Реклама 18+
Реклама 18+

Сергей Злобин: «Хэмилтон — искусственно сделанный пилот. Хотелось бы посмотреть на него в болиде Райкконена»

Теги Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Сергей Злобин Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Авто

Бывший тест-пилот «Формулы-1» Сергей Злобин рассказал, что скептически относится к достижениям чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Всегда хорошо ехать, когда «едет» машина. А вы посмотрите на Хэмилтона в болиде Райкконена. Интересно, что там будет?

Это все искусственный результат, искусственно сделанный пилот. А так Хэмилтон — никакой. Да, он много учился на всем этом ехать, но он все равно никакой.

Кому Боттас навяжет борьбу? Шеф решает, что и как нужно. Инженерия решает, с какими настройками мотора и коробки, на каких шинах все это едет, а Боттас делает ровно то, что ему велит команда.

Будет хотеть что-то другое сделать — пойдет в другой коллектив, а то и вообще покинет пелотон «Формулы-1».

Времена, когда разрешали бороться между собой напарникам по команде в «Ф-1», давно прошли», – считает Злобин.

Себастьян Феттель: «В Канаде Хэмилтон был быстрее меня»

У Хэмилтона давно были проблемы со стартами – поэтому он скопировал конструкцию руля у Феттеля

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться