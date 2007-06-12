Гельмут Марко: «Феттель был несправедливо наказан, правила нужно срочно менять»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко раскритиковал стюардов за штраф на Гран-при Канады.

«Себастьян не сделал ничего плохого. Он был занят тем, чтобы удержать машину на трассе, а Хэмилтон мог бы легко либо совершить обгон по внутренней траектории, либо затормозить – именно его обязанностью было постараться избежать столкновения, но он понимал, что в этой ситуации может получить преимущество, из-за чего также начал жаловаться по радио.

Феттель был несправедливо наказан, и случившееся оставляет неприятный осадок. Правила нужно срочно прояснить. В отличие от футбола, у стюардов полно времени, чтобы взвесить все за и против, а также принять во внимание предыдущие аналогичные инциденты.

Именно так и ломается спорт. Болельщики, особенно юные, хотят видеть жесткую борьбу лучших в мире гонщиков – как при дуэли Жиля Вильнева с Рене Арну в Дижоне в 1979 году. Ведь именно такие сражения являются сутью «Ф-1». В тот раз они толкали друг друга раз двадцать, выдавливали друг с друга с трассы, возвращались… А в итоге обнялись и стали праздновать – и никто даже не думал ни о каких штрафах», – рассказал Марко.

«Это худший заезд в моей жизни. В любом болиде. Когда-либо». Лучшие радиопереговоры Гран-при Канады