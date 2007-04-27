Гран-при Азербайджана. 3-я практика. Леклер – первый, Феттель – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 6-й

Гран-при Азербайджана
Баку
27 апреля 2019 года
3-я практика
Баку
27 апреля 2019 года
3-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,604 (14)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,198 (14)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,248 (16)
4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,460 (19)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,572 (17)
6. Даниил Квят («Торо Россо») +1,619 (18)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,690 (19)
8. Александр Албон («Торо Россо») +1,696 (19)
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,826 (15)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,933 (19)
11. Даниэль Риккардо («Рено») +1,957 (20)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,033 (20)
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,320 (20)
14. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +2,374 (19)
15. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +2,43 (16)
16. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,439 (19)
17. Ромен Грожан («Хаас») +2,770 (16)
18. Роберт Кубица («Уильямс») +4,396 (19)
19. Джордж Расселл («Уильямс») +4,686 (20)
20. Пьер Гасли («Ред Булл») +6,232 (22)
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