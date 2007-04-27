Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Гран-при Азербайджана. 3-я практика. Леклер – первый, Феттель – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 6-й

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
    Гран-при Азербайджана
    Баку
    27 апреля 2019 года
    3-я практика
     
    1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,604 (14)
    2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,198 (14)
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,248 (16)
    4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,460 (19)
    5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,572 (17)
    6. Даниил Квят («Торо Россо») +1,619 (18)
    7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,690 (19)
    8. Александр Албон («Торо Россо») +1,696 (19)
    9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,826 (15)
    10. Кими Райкконен («Альфа  Ромео») +1,933 (19)
    11.  Даниэль Риккардо («Рено») +1,957 (20)
    12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,033 (20)
    13. Ландо Норрис («Макларен») +2,320 (20)
    14. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +2,374 (19)
    15. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +2,43 (16)
    16. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,439 (19)
    17. Ромен Грожан («Хаас») +2,770 (16)
    18. Роберт Кубица («Уильямс») +4,396 (19)
    19. Джордж Расселл («Уильямс») +4,686 (20)
    20. Пьер Гасли («Ред Булл») +6,232 (22)
     
    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться