Феттель стал рекордсменом по количеству призовых среди действующих пилотов

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель принес своим командам более 500 миллионов долларов призовых – больше, чем любой другой действующий пилот «Формулы-1», сообщает Forbes. Феттель начал свою карьеру в 2007 году, проведя одну гонку в составе «БМВ-Заубера». До перехода в «Феррари» в 2015 году немец выступал в составе «Торо Россо» и «Ред Булл».

Расчеты производились с учетом той части призовых, которая зависит от положения команды в Кубке конструкторов. Для определения влияния гонщика на количество призовых учитывалось то, какую долю очков команды набрал конкретный пилот.

Вторую сточку рейтинга среди действующих пилотов «Ф-1» занял Льюис Хэмилтон (450 миллионов долларов), третьим оказался Кими Райкконен (386 миллионов). Пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-е место с 72 миллионами.

Рейтинг действующих пилотов «Формулы-1» по количеству призовых, заработанных для команд за карьеру

1. Себастьян Феттель – 511,9 миллионов долларов

2. Льюис Хэмилтон – 449,6

3. Кими Райкконен – 386,3

4. Нико Хюлькенберг – 250,9

5. Серхио Перес – 232,1

6. Даниэль Риккардо – 231,1

7. Валттери Боттас – 218,3

8. Ромен Грожан – 200,9

9. Роберт Кубица – 154,7

10. Макс Ферстаппен – 132,5

11. Карлос Сайнс-младший – 126,5

12. Даниил Квят – 71,8

13. Кевин Магнуссен – 49,9

14. Ланс Стролл – 33,3

15. Пьер Гасли – 0

16. Антонио Джовинацци – 0

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