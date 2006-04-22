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    Феттель стал рекордсменом по количеству призовых среди действующих пилотов

    Теги Феррари Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо БМВ-Заубер Даниил Квят Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Макс Ферстаппен Ланс Стролл Авто

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель принес своим командам более 500 миллионов долларов призовых – больше, чем любой другой действующий пилот «Формулы-1», сообщает Forbes. Феттель начал свою карьеру в 2007 году, проведя одну гонку в составе «БМВ-Заубера». До перехода в «Феррари» в 2015 году немец выступал в составе «Торо Россо» и «Ред Булл».

    Расчеты производились с учетом той части призовых, которая зависит от положения команды в Кубке конструкторов. Для определения влияния гонщика на количество призовых учитывалось то, какую долю очков команды набрал конкретный пилот.

    Вторую сточку рейтинга среди действующих пилотов «Ф-1» занял Льюис Хэмилтон (450 миллионов долларов), третьим оказался Кими Райкконен (386 миллионов). Пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-е место с 72 миллионами.

    Рейтинг действующих пилотов «Формулы-1» по количеству призовых, заработанных для команд за карьеру

    1. Себастьян Феттель – 511,9 миллионов долларов
    2. Льюис Хэмилтон – 449,6
    3. Кими Райкконен – 386,3
    4. Нико Хюлькенберг – 250,9
    5. Серхио Перес – 232,1
    6. Даниэль Риккардо – 231,1
    7. Валттери Боттас – 218,3
    8. Ромен Грожан – 200,9
    9. Роберт Кубица – 154,7
    10. Макс Ферстаппен – 132,5
    11. Карлос Сайнс-младший – 126,5
    12. Даниил Квят – 71,8
    13. Кевин Магнуссен – 49,9
    14. Ланс Стролл – 33,3
    15. Пьер Гасли – 0
    16. Антонио Джовинацци – 0
    Другие пилоты – нет данных

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