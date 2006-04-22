Феттель стал рекордсменом по количеству призовых среди действующих пилотов

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель принес своим командам более 500 миллионов долларов призовых – больше, чем любой другой действующий пилот «Формулы-1», сообщает Forbes. Феттель начал свою карьеру в 2007 году, проведя одну гонку в составе «БМВ-Заубера». До перехода в «Феррари» в 2015 году немец выступал в составе «Торо Россо» и «Ред Булл».
Расчеты производились с учетом той части призовых, которая зависит от положения команды в Кубке конструкторов. Для определения влияния гонщика на количество призовых учитывалось то, какую долю очков команды набрал конкретный пилот.
Вторую сточку рейтинга среди действующих пилотов «Ф-1» занял Льюис Хэмилтон (450 миллионов долларов), третьим оказался Кими Райкконен (386 миллионов). Пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-е место с 72 миллионами.
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