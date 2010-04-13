Ферстаппен о Феттеле и «Рено»: «Они такие мудаки»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил свое недовольство действиями гонщика Себастьяна Феттеля и пилотов «Рено». В результате того, что немецкий пилот и две обошли голландца на медленном круге, Макс не успел начать решающую попытку.

«Вот дерьмо, дружище. Мы закончили?

Честно, они такие мудаки. Все выстраивались [на быстрый круг], а они все запороли. Пытаешься вести себя как надо, а другие лажают», – сказал Ферстаппен в переговорах со своим инженером.

В эфире голландского телеканал Ziggo Sport Макс признался, что в последующих квалификациях его месть не заставит себя долго ждать:

«Мы пытались аккуратно выстроиться друг за другом, но в какой-то момент Феттель прошел меня, а затем это сделали две «Рено». Они испортили мне попытку, хотя есть неписаное правило: нужно следовать друг за другом при подготовке к быстрому кругу.

Неважно. С этого момента я буду также портить им круги в квалификации».

Макс Ферстаппен о Феттеле: «Так не поступают в квалификации»

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