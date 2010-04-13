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    Ферстаппен о Феттеле и «Рено»: «Они такие мудаки»

    Теги Феррари Ред Булл Себастьян Феттель Нико Хюлькенберг Формула-1 Даниэль Риккардо Рено Макс Ферстаппен Авто

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил свое недовольство действиями гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля и пилотов «Рено». В результате того, что немецкий пилот и две «Рено» обошли голландца на медленном круге, Макс не успел начать решающую попытку.

    «Вот дерьмо, дружище. Мы закончили?

    Честно, они такие мудаки. Все выстраивались [на быстрый круг], а они все запороли. Пытаешься вести себя как надо, а другие лажают», – сказал Ферстаппен в переговорах со своим инженером.

    В эфире голландского телеканал Ziggo Sport Макс признался, что в последующих квалификациях его месть не заставит себя долго ждать:

    «Мы пытались аккуратно выстроиться друг за другом, но в какой-то момент Феттель прошел меня, а затем это сделали две «Рено». Они испортили мне попытку, хотя есть неписаное правило: нужно следовать друг за другом при подготовке к быстрому кругу.

    Неважно. С этого момента я буду также портить им круги в квалификации».

    Макс Ферстаппен о Феттеле: «Так не поступают в квалификации»

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